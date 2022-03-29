В Раду внесли законопроект о запрете УПЦ

Семь депутатов Верховной Рады, из которых шесть представляют фракцию "Голос", предлагают парламенту запретить деятельность Украинской православной церкви, имеющей статус самоуправляемой церкви с правами широкой автономии в составе Русской православной церкви. Текст соответствующего законопроекта №7213, внесенного 26 марта, был 28 марта опубликован на сайте Рады.

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Он предусматривает изменение статьи 3 закона о свободе совести и религиозных организациях, касающейся, собственно, права на свободу совести.

Для охраны общественной безопасности и порядка предлагается запретить деятельность религиозных организаций, непосредственно или в качестве составных частей другой религиозной организации, входящих в структуру религиозной организации, руководящий центр которой находится в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины.

В пояснительной записке к законопроекту авторы поясняют, что его целью является именно запрет УПЦ, и заявляют, что неоднократно фиксировались случаи помощи ее священников российской армии и их сотрудничества с российскими спецслужбами.

"В Украине продолжает свою деятельность по сути своей разветвленная всеукраинская разведывательно-диверсионная структура, которая все эти годы работала и продолжает работать в пользу Путина – русская православная церковь в Украине (ранее – Украинская православная церковь Московского патриархата)", — считают нардепы.

Напомним при этом, что в 2017 году на фоне тогдашней активизации дискуссий о необходимости определенных ограничений для УПЦ как организации, управляемой из Москвы, ее руководящим центром был признан Киев. Это было отражено в изменении устава Русской православной церкви, где положения об УПЦ были выделены из раздела о самоуправляемых церквях и вынесены в отдельный раздел.

При этом после российского вторжения в Украину в 2022 году в УПЦ сложилось неоднозначное отношение к тому, как этой организации следует на него реагировать. В частности, в Сети появилось видео, в котором несколько священников УПЦ из разных регионов по отдельности заявляют о прекращении поминания ими имени патриарха РПЦ Кирилла на службах из-за того, что тот не осудил развязывание Россией войны.

Они также призвали предстоятеля своей церкви Онуфрия созвать собор УПЦ, на котором поднять вопрос о неуместности ее дальнейшего пребывания в составе Московского патриархата и об "изменении канонического статуса церкви".

В ответ управляющий делами УПЦ митрополит Антоний призвал "не поддаваться на провокации", заявив, что все церковные вопросы должны рассматриваться и решаться "исключительно каноническим путем и соборным разумом, не под грохот боевых взрывов, а в мире Христовом и молитве".

По его словам, эмоции в решении любых важных вопросов являются не лучшим советчиком, и сейчас все силы церковь должна сконцентрировать на пастырском служении и помощи всем нуждающимся.

В свою очередь в образованной в декабре 2018 года Православной церкви Украины, не признаваемой РПЦ и большинством других автокефальных православных церквей, заявляют о массовом переходе общин конфликтующей с ней УПЦ в ПЦУ после начала войны. Как заявил 29 марта предстоятель ПЦУ Епифаний, в последнее время так поступили более 50 церковных общин, а еще около 100 находятся в процессе.