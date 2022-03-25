В Украине разрушены или повреждены из-за войны уже более 40 православных храмов (КАРТА)

Война России против Украины привела к разрушению или повреждению начиная с 24 февраля по меньшей 59 культовых объектов в восьми областях, в том числе уже более 40 православных храмов. Такие данные приводит Госслужба по этнополитике и свободе совести.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"В то время как пропагандисты Кремля цинично прикрывают собственные имперские амбиции тезисами о "защите православия", агрессивная атака российских войск разрушает православные храмы и другие святыни религиозных общин Украины", — подчеркивают в ведомстве.

В частности, пострадали религиозные объекты в Киевской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Повреждения, в частности, получили и протестантские церкви, мечети, синагоги, религиозные образовательные учреждения и важные административные здания религиозных организаций.

В Госэтнополитики также создали онлайн-карту таких объектов и приводят данные обо всех известных разрушенных или поврежденных культовых учреждениях.

Напомним, что ранее Министерство культуры и информационной политики призвало граждан присылать фото- и видеосвидетельства разрушения и повреждения российскими войсками любых объектов исторического наследия, культовых и культурных учреждений.

Кроме того, при поддержке украинских властей был запущен проект "Россия заплатит" по сбору информации об объектах, разрушенных в результате войны, которую эта страна развязала против Украины.