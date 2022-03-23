90% украинцев считают, что компенсировать ущерб Украине за время войны должна Россия

90% украинцев считают, что компенсировать экономический и инфраструктурный ущерб Украине за время войны должна Россия, в частности в западных областях об этом заявили 94%, а в Харьковской области и на Донбассе - 78%. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

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При этом 21% респондентов считает, что это должны делать страны Европы, 17% - международные организации, 12% - США, 10% - сама Украина, 2% - кто-то еще. При ответе можно было выбрать несколько вариантов, но 2% все равно затруднились ответить.

Лишь 13% опрошенных считают, что для восстановления инфраструктуры и экономики после победы в войне Украине будет достаточно около года, большинство же в 51% назвало срок до пять лет, 18% - до десяти лет, 10% - более десяти лет.

В частности, последний вариант выбрали 14% жителей Восточной Украины, а первый - лишь 9%. Наиболее оптимистично смотрит на это молодежь до 35 лет: 19% считают, что для восстановления Украины хватит и года.

61% опрошенных, в том числе 71% мужчин и 50% женщин, заявили, что готовы лично присоединиться к восстановлению инфраструктуры либо финансово, либо путем работы на стройке.

33% ответили, что хотели бы, но не имеют возможности. Лишь 5% ответили, что это сугубо дело властей. На востоке Украины готовы поучаствовать в восстановительных работах лишь 49%, в то время как 9% не готовы, а 41% - хотели бы, но не могут.

Опрос был проведен 19 марта среди 1000 респондентов из всех регионов, кроме Крыма и оккупированных до 24 февраля территорий Донбасса, методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 3,1%.

Напомним, что ранее при поддержке украинских властей был запущен проект "Россия заплатит" по сбору информации об объектах, разрушенных и разрушаться в результате войны, которую эта страна развязала против Украины.

Кроме того, ранее Министерство культуры и информационной политике призвало граждан присылать фото- и видеосвидетельства разрушения и повреждения российскими войсками любых объектов исторического наследия, культовых и культурных учреждений.

20 марта Кабинет министров утвердил порядок определения ущерба, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии РФ, описывающий 15 категорий такого ущерба.