Национализация российских активов: Украина может получить больше 17 тысяч объектов и 220 млрд грн

В "Укрзалізниці" заявили о желании национализировать 15 тысячи российских вагонов. Это событие можно считать началом большого процесса национализации активов, связанных с Россией. Закон об этом еще 10 марта подписал президент Владимир Зеленский. По нему около 17 тысяч объектов могут так или иначе перейти в собственность Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Корреспондент Delo.ua Илья Требор выяснил, о каких конкретно компаниях идет речь, каким может быть общий размер их уставного капитала и в какие сроки может быть проведена национализация.

Как отметил глава правления "Укрзалізниці" Александр Камышин, вагоны, которые вскоре могут перейти в собственность Украины, принадлежат 250 компаниям. Их национализация стала возможна как раз после подписания президентом закона "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ". На первом этапе его выполнения необходимо составить список владельцев, у которых среди учредителей значится Россия.

"Далее следует Кабмин, СНБО, указ президента и еще один закон Украины. Процедура займет время, так что начинаем уже. Определение, кто из владельцев вагонов имеет в капитале долю РФ, задача не быстрая. Но есть время, есть вдохновение", — отметил он.

Закон о принудительном изъятии позволяет национализировать движимое и недвижимое имущество, деньги, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права и любое другое имущество, которое находится или зарегистрировано на территории Украины. По запросу Delo.ua эксперты аналитической системы для проверки контрагентов YouControl собрали всех, кто так или иначе связан со страной-агрессором.

Список получился впечатляющий — в нем больше 17 тысяч позиций. Среди них общества с ограниченной ответственностью, частные предприятия, общественные организации и потребительские кооперативы.

Широк и спектр их видов деятельности. Здесь есть неспециализированная оптовая торговля, компьютерное программирование, трасты и фонды, оптовая торговля фармацевтическими товарами и даже индивидуальная художественная деятельность. Часть этого списка мы публикуем в слайдах ниже, а полный список доступен по ссылке.

Чиновникам еще предстоит детально проанализировать эту масштабную базу данных, оценить влияние национализации на экономику Украины и разработать механизмы изъятия активов — многие объекты не целиком принадлежат лицам, связанным с РФ.

Однако уже сейчас можно подсчитать хотя бы общий размер уставного капитала этих объектов. Это даст примерное, но все же хоть какое-то понимание денежного потенциала национализации. Так, общий размер уставного капитала немного превышает 220,3 млрд грн . Если же говорить только о той части капитала, который связан с бенефициарами из РФ, то тут можно говорить о сумме в 164,68 млрд грн.

Директор департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь Петренко напоминает, что в целом процесс национализации — рисковая затея. Однако сегодня Украина находится в особенной позиции. По словам эксперта, у нас есть законные основания: страна является жертвой агрессии со стороны РФ. При этом мы не можем надеяться получить прямые репарации от РФ ни сейчас, ни после достижения мира.

Именно поэтому Украина работает по всем направлениям. Политолог напоминает о продолжающихся консультациях с международными партнерами. Они, напомним, касаются замороженных российских активов, в том числе и золотовалютного резерва. Речь идет о порядка $300 млрд . С другой стороны, украинское руководство работает над национализацией по Украине.

"Любая национализация несет определенные риски, и, с одной стороны, это плохой звоночек для любых инвесторов. Но с другой стороны, мы находимся в состоянии войны, и это вряд ли отразится на нашей репутации. Весь мир прекрасно понимает, что РФ не проводит спецоперацию, а ведет открытую войну с использованием всех видов вооружения, кроме ядерного. Поэтому в целом это ни к чему плохому для нас не приведет. Зато даст возможность улучшить экономику", — отмечает Петренко.

Но эксперт обращает внимание: нужно четко определить, что в компании есть часть именно российского капитала. Ведь многие из них могут быть построены на партнерских отношениях и иметь в составе представителей других, союзных нам стран. Именно поэтому процесс национализации нужно проводить очень аккуратно и вести непосредственный диалог.

"Мы можем, скажем, национализировать и часть забрать себе. А другую часть, которая принадлежит другой стране, зарезервировать и оставить. Нам нужно показать, что мы адекватные люди, а не просто используем возможность для того, чтобы все отобрать", — резюмирует политолог.

Эксперт по корпоративному управлению госпредприятий и приватизации Андрей Бойцун объясняет: национализируется все, что является имуществом. Это может быть и физическое имущество, и части собственности в чем-то. Так, если акции компании были зарегистрированы на какое-то конкретное лицо, то теперь они будут зарегистрированы на государство. Аналогичная ситуация и с документами на недвижимость, которые теперь будут принадлежать Украине. А вот о конкретных сроках проведения национализации эксперт говорит осторожно.

"Я бы не взялся прогнозировать сроки национализации. Если говорить интуитивно, то могу сказать, что это условно полгода-год. Но это большой кусок работы, и все зависит от того, с какой скоростью она будет проделана. Сложно прогнозировать именно темп работы в нынешних обстоятельствах, поскольку в другой ситуации это был бы относительно быстрый процесс", — говорит Бойцун.

Чем владеет Беларусь в Украине

Ситуация на войне может развиваться стремительно. Поэтому нужно готовиться к худшим сценариям. Например, если к военной агрессии РФ против Украины присоединится Беларусь, в этом случае украинскому руководству придется задуматься о национализации и околобелорусских активов. Эксперты YouControl собрали для Delo.ua аналитику и по ним.

Здесь список куда скромнее: чуть больше четырех тысяч объектов, хотя спектр видов экономической деятельности ничуть не меньше. При этом общий размер уставного капитала составляет больше 10,5 млрд грн, а размер капитала собственника — больше 6,1 млрд грн . Со списком этих объектов можно ознакомиться по этой ссылке.

Экономист Алексей Кущ говорит, что скорость и способ получения экономического эффекта от изъятых активов будет зависеть от группы, к которой они принадлежат. Например, если это недвижимость, земельные участки, ценные бумаги или депозиты в банках, то их легко национализировать и обратить в доходы государства.

"Если речь о неких производственных процессах, то тут сложнее. Если это что-то инфраструктурное или связанное с получением ренты — можно заводить туда свои администрации и эти дивиденды направлять в бюджет. А если это коммерческие процессы, то тут, скорее всего, уже после войны можно будет использовать или продавать", — говорит он.