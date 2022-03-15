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"Укрзализныця" начала процесс национализации 15 тысяч российских вагонов
Компания "Укрзализныця" национализирует около 15 тысяч российских вагонов, которые находятся на путях Украины. Об этом сообщает пресс-центр УЗ.
Вагоны принадлежат 250 компаниям. Их национализация стала возможной в рамках закона "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ".
По его словам, процедура должна занять некоторое время, так как необходимо определить, кто из владельцев вагонов имеет в капитале долю России.
Но есть компании, которые точно принадлежат РФ: "ВЭБ-Лизинг", "ВТБ-Лизинг", "Газпромтранс", ГТЛК, "Сбербанк Лизинг". Это более трех тысяч вагонов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Национализированные вагоны будут работать на экономику Украины. По данным УЗ, в России находится 482 украинских вагона.
Напомним, "Укрзализныця" запустила сайт с актуальной информацией о дополнительных эвакуационных поездах по Украине и международных эвакуационных маршрутах.
Компания также намерена возобновить и даже нарастить темпы закупок электропоездов для пригородных и региональных пассажирских перевозок после завершения боевых действий.