"Укрзализныця" начала процесс национализации 15 тысяч российских вагонов

Компания "Укрзализныця" национализирует около 15 тысяч российских вагонов, которые находятся на путях Украины. Об этом сообщает пресс-центр УЗ.

Вагоны принадлежат 250 компаниям. Их национализация стала возможной в рамках закона "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ".

"Действуем в рамках закона. На первом этапе составляем перечень владельцев вагонов, у которых среди учредителей есть РФ", — заявил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

По его словам, процедура должна занять некоторое время, так как необходимо определить, кто из владельцев вагонов имеет в капитале долю России.

Но есть компании, которые точно принадлежат РФ: "ВЭБ-Лизинг", "ВТБ-Лизинг", "Газпромтранс", ГТЛК, "Сбербанк Лизинг". Это более трех тысяч вагонов.

Национализированные вагоны будут работать на экономику Украины. По данным УЗ, в России находится 482 украинских вагона.

Напомним, "Укрзализныця" запустила сайт с актуальной информацией о дополнительных эвакуационных поездах по Украине и международных эвакуационных маршрутах.

Компания также намерена возобновить и даже нарастить темпы закупок электропоездов для пригородных и региональных пассажирских перевозок после завершения боевых действий.