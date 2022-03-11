"Укрзализныця" запустила сайт с информацией об эвакуационных поездах

"Укрзализныця" запустила сайт uz-vezemo.com с актуальной информацией о дополнительных эвакуационных поездах по Украине и международных эвакуационных маршрутах.

На нем также есть расписание по вокзалам Киева, Харькова, Днепра, Запорожья и Винницы, перечень работающих маршрутов пригородного сообщения и ответы на наиболее частые вопросы. Также есть данные об очередях на действующих пунктах пропуска через границу и карта с данными о работе основных вокзалов страны.

В частности, в Польшу на сегодня можно выехать поездами Львов — Пшемысль (шесть раз в день плюс поезд Одесса — Пшемысль), Днепр — Хелм и Киев — Варшава. Пересечь словацкую границу можно на поезде Чоп — Чьерна-над-Тисоу (два раза в день), а венгерскую — на поезде Чоп — Захонь (девять раз в день), а также на поезде Мукачево — Будапешт. Кроме того, УЗ обеспечивает пересадку с поезда Одесса — Измаил на картер в румынскую Тулчу.

Пассажиры могут бесплатно садиться на эвакуационные поезда, а также на все рейсы, курсирующие с востока на запад страны. На другие поезда пассажиры с билетами обладают приоритетным правом посадки. Далее на поезда пропускаются дети, женщины и пожилые люди.

В "Укрзализныце" также заверяют, что постоянно работают над расширением актуальной информации на официальных площадках компании в Telegram, Instagram, Viber, Facebook, на своем сайте и на сайте об отправке гуманитарной помощи по железной дороге.

Отметим, что за 15 дней войны УЗ эвакуировала уже более 2 млн человек, из них 226 тысяч – за границу. Больше всего пассажиров было эвакуировано из Киева и Харькова, а самый популярный международный железнодорожный маршрут сейчас в Польшу.