"Укрзалізниця" запустила сайт з інформацією про евакуаційні потяги

"Укрзалізниця" запустила сайт uz-vezemo.com з актуальною інформацією про додаткові евакуаційні поїзди по Україні та міжнародні евакуаційні маршрути.

На ньому також є розклад вокзалів Києва, Харкова, Дніпра, Запоріжжя та Вінниці, перелік працюючих маршрутів приміського сполучення та відповіді на найчастіші питання. Також є дані про черги на діючих пунктах пропуску через кордон та карта з даними про роботу основних вокзалів країни.

Зокрема, до Польщі на сьогодні можна виїхати поїздами Львів – Пшемисль (шість разів на день плюс поїзд Одеса – Пшемисль), Дніпро – Хелм та Київ – Варшава. Перетнути словацький кордон можна поїздом Чоп - Чєрна-над-Тісоу (два рази на день), а угорський - поїздом Чоп - Захонь (дев'ять разів на день), а також поїздом Мукачево - Будапешт. Крім того, УЗ забезпечує пересадку з поїзда Одеса – Ізмаїл на картер у румунську Тулчу.

Пасажири можуть безкоштовно сідати на евакуаційні потяги, а також на всі рейси, що курсують зі сходу на захід країни. На інші потяги пасажири з квитками мають пріоритетне право посадки. Далі на поїзди пропускаються діти, жінки та люди похилого віку.

В "Укрзалізниці" також запевняють, що постійно працюють над розширенням актуальної інформації на офіційних майданчиках компанії в Telegram, Instagram, Viber, Facebook, на своєму сайті та на сайті про відправлення гуманітарної допомоги залізницею.

Зазначимо, що за 15 днів війни УЗ евакуювала вже понад 2 млн людей, із них 226 тисяч – за кордон. Найбільше пасажирів було евакуйовано з Києва та Харкова, а найпопулярніший міжнародний залізничний маршрут зараз – до Польщі.