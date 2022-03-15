"Укрзалізниця" розпочала процес націоналізації 15 тисяч російських вагонів

Компанія "Укрзалізниця" націоналізує близько 15 тисяч російських вагонів, що знаходяться на коліях України. Про це повідомляє прес-центр УЗ.

Вагони належать 250 компаніям. Їхня націоналізація стала можливою в рамках закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ".

"Діємо в рамках закону. На першому етапі складаємо перелік власників вагонів, у яких серед засновників є РФ", — заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

За його словами, процедура має зайняти деякий час, тому необхідно визначити, хто з власників вагонів має в капіталі частку Росії.

Але є компанії, які належать РФ: "ВЕБ-Лізинг", "ВТБ-Лізинг", "Газпромтранс", ГТЛК, "Ощадбанк Лізинг". Це понад три тисячі вагонів.

Націоналізовані вагони працюватимуть на економіку України. За даними УЗ, у Росії знаходиться 482 українські вагони.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила сайт з актуальною інформацією про додаткові евакуаційні поїзди по Україні та міжнародні евакуаційні маршрути.

Компанія також має намір відновити та навіть наростити темпи закупівлі електропоїздів для приміських та регіональних пасажирських перевезень після завершення бойових дій.