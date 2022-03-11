"Укрзалізниця" обіцяє повернутися до закупівель електричок після війни

"Укрзалізниця" має намір відновити і навіть наростити темпи закупівель електропоїздів для приміських та регіональних пасажирських перевезень після завершення бойових дій. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.

"Після перемоги України у війні, залізниця відновить процес закупівлі електропоїздів, щоб покращити якість перевезень мирною Україною для кожного нашого пасажира", — сказано у ньому.

УЗ також констатує, що тендер із масштабної закупівлі електропоїздів з орієнтовною сумою 31,5 мільярда гривень було скасовано.

Нагадаємо, що спочатку його ще на початку жовтня було призначено на 7 грудня 2021 року, проте через великий інтерес з боку світових виробників поїздів "Укрзалізниця" вирішила перенести його на 28 лютого 2022 року. Однак 24 лютого Росія розпочала війну проти України.

В рамках тендеру планувалося закупити 30 приміських електропоїздів постійного струму, 30 приміських поїздів змінного струму та 20 регіональних поїздів змінного струму.

До участі у закупівлі УЗ запросила, зокрема, Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Škoda та Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук). Співпраця з переможцем тендеру передбачалася на п'ять років: постачання поїздів було заплановано партіями до 2026 року.

Зазначимо, що зараз зусилля "Укрзалізниці" сконцентровані на евакуації жителів із регіонів, де відбуваються бойові дії, яка проводиться безкоштовно. Вже перевезено близько двох мільйонів пасажирів. При цьому зі сполучення, за даними української влади, вже виведено близько 5 тисяч кілометрів залізничних колій.

Зокрема, станом на 11 березня УЗ не здійснює перевезень з Луганської, Сумської, Херсонської областей, більшої частини Чернігівської та Запорізької, частково з Харківської та Донецької областей та з Миколаєва.