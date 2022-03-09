"Укрзалізниця" за перший тиждень березня перевезла майже 9 тисяч тонн гуманітарних вантажів

8 882 тонни гуманітарних вантажів перевезла “Укрзалізниця” протягом перших 7 днів березня. Про це повідомляє у Facebook міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

На Харківщину з 1 по 7 березня доставлено понад 470 тонн допомоги. На Донеччину — 230 тонн. На Київщину — 2 450 тонн.

3 383 тонни було доставлено не вантажними, а пасажирськими вагонами, які інакше рухалися би з заходу на схід напівпустими після здійснення евакуаційних рейсів.

"У воєнний час ми використовуємо всі логістичні можливості для підтримки постраждалих регіонів", — зазначив міністр.

За допомогою залізниці задовольняються першочергові потреби: їжа, вода, ліки, дитячі товари тощо — все, що необхідно містам-героям: Харкову, Маріуполю, Чернігову, Волновасі, а також Сумам, Києву та іншим містам та селищам.

"Саме налагоджена логістика є запорукою того, що міста вистоять, а спротив агресору буде лише наростати. Адже, на відміну від голодних і дезорієнтованих російських солдатів, яких злочинне керівництво росії кинуло напризволяще, українці знають, що немає підстав для відчаю, коли вся країна з ними", — зазначив Олександр Кубраков.

МІУ, за словами Кубракова, працює у режимі 24/7 над впровадження нових ефективних рішень, що дозволять збільшити об’єми перевезень та оптимізувати їх.

Міністр також нагадав, що допомогу доставляють і українські автоперевізники. І саме на них впало основне логістичне навантаження. За останні дні, за його словами, повністю перебудовано систему міжнародних автоперевезень, щоб вона працювала на повну.

"Вже навіть зараз ми перевозимо у кілька разів більше, ніж це було ще тиждень назад. І ця динаміка буде тільки зростати. Ми сильна об’єднана нація. Ми на своїй землі. І обов’язково переможемо. Слава Україні!" — резюмував Олександр Кубраков.