"Укрзализныця" за первую неделю марта перевезла почти 9 тысяч тонн гуманитарных грузов

8882 тонны гуманитарных грузов перевезла “Укрзализниця” в течение первых 7 дней марта. Об этом сообщает в Facebook министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

На Харьковщину с 1 по 7 марта доставлено более 470 тонн помощи. На Донетчину — 230 тонн. На Киевщину — 2 450 тонн.

3383 тонны были доставлены не в грузовых, а пассажирских вагонах, которые иначе двигались бы с запада на восток полупустыми после осуществления эвакуационных рейсов.

"В военное время мы используем все логистические возможности для поддержки пострадавших регионов", — отметил министр.

С помощью железной дороги удовлетворяются первоочередные потребности: еда, вода, лекарства, детские товары и т.д. — все, что необходимо городам-героям: Харькову, Мариуполю, Чернигову, Волновахе, а также Сумам, Киеву и другим городам и поселкам.

"Именно налаженная логистика служит залогом того, что города устоят, а сопротивление агрессору будет только нарастать. Ведь в отличие от голодных и дезориентированных российских солдат, которых преступное руководство бросило на произвол судьбы, украинцы знают, что нет оснований для отчаяния, когда вся страна с ними", — отметил Александр Кубраков.

МИУ, по словам Кубракова, работает в режиме 24/7 над внедрением новых эффективных решений, позволяющих увеличить объемы перевозок и оптимизировать их.

Министр также напомнил, что помощь доставляют и украинские автоперевозчики. И именно на них пришлась основная логистическая нагрузка. За последние дни, по его словам, полностью перестроена система международных автоперевозок, чтобы она работала по полной.

"Уже сейчас мы перевозим в несколько раз больше, чем это было еще неделю назад. И эта динамика будет только расти. Мы сильная объединенная нация. Мы на своей земле. И обязательно победим. Слава Украине!" — резюмировал Александр Кубраков.