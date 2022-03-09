У Словаччині запустили щоденні потяги для вивезення українських біженців

Сьогодні, 9 березня, Словаччина запустила щоденні потяги для вивезення біженців із України.

Про це повідомляє прес-служба держпідприємства "Укрзалізниця".

За інформацією УЗ, зі станції Чієрна-над-Тісоу (Словаччина) поїзд вирушатиме о 7:00 та прибуватиме до Чопа (Закарпатська область) о 7:40. Назад поїзд вирушатиме о 10:35 і прибуватиме в Кошице о 13:49.

Крім цього, щодня курсуватимуть поїзди Чієрна-над-Тісоу – Кошице.

В УЗ також інформують, що зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом о третій годині курсуватимуть дев'ять пар поїздів.

Нагадаємо, німецька залізнична компанія Deutsche Bahn з 27 лютого розпочала акцію допомоги українцям, які змушені залишити Україну через військові дії російської армії.

Українські біженці зможуть безкоштовно переїхати з Польщі до Німеччини, Берліна, на поїздах далекого прямування