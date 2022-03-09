В Словакии запустили ежедневные поезда для вывоза украинских беженцев

Сегодня, 9 марта, Словакия запустила ежедневные поезда для вывоза беженцев из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Укрзализныця".

По информации УЗ, со станции Чиерна-над-Тисоу (Словакия) поезд будет отправляться в 7:00 и прибывать в Чоп (Закарпатская область) в 7:40. Обратно поезд будет отправляться в 10:35 и прибывать в Кошице в 13:49.

Кроме этого, ежедневно будут курсировать поезда Чиерна-над-Тисоу – Кошице.

В УЗ также информируют, что со станции “Чоп” до станции “Захонь” (Венгрия) в течение дня с интервалом в три часа будут курсировать девять пар поездов.

Напомним, немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn с 27 февраля начала акцию помощи украинцам, которые вынуждены покинуть Украину из-за военных действий российской армии.

Украинские беженцы смогут бесплатно переехать из Польши в Германию, в Берлин, на поездах дальнего следования.