"Укрзализныця" обещает вернуться к закупкам электричек после войны

"Укрзализныця" намерена возобновить и даже нарастить темпы закупок электропоездов для пригородных и региональных пассажирских перевозок после завершения боевых действий. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

"После победы Украины в войне железная дорога возобновит процесс закупки электропоездов, чтобы улучшить качество перевозок мирной Украины для каждого нашего пассажира", — сказано в нем.

УЗ также констатирует, что тендер по масштабной закупке электропоездов с ориентировочной суммой 31,5 миллиарда гривен был отменен.

Напомним, что изначально он еще в начале октября был назначен на 7 декабря 2021 года, однако из-за большого интереса со стороны мировых производителей поездов "Укрзализныця" решила перенести его на 28 февраля 2022 года. Однако 24 февраля Россия начала войну против Украины.

В рамках тендера планировалось закупить 30 пригородных электропоездов постоянного тока, 30 пригородных поездов переменного тока и 20 региональных поездов переменного тока.

К участию в закупке УЗ пригласила, в частности, Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Škoda и также Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг). Сотрудничество с победителем тендера предусматривалось на пять лет: поставки поездов были запланированы партиями до 2026 года.

Отметим, что сейчас усилия "Укрзализныци" сконцентрированы на эвакуации жителей из регионов, затронутых боевыми действиями, которая производится бесплатно. Уже перевезено около 2 миллионов пассажиров. При этом из сообщения, по данным украинских властей, уже выведено около 5 тысяч километров железнодорожных путей.

В частности, по состоянию на 11 марта УЗ не осуществляет перевозок из Луганской, Сумской, Херсонской областей, большей части Черниговской и Запорожской, частично из Харьковской и Донецкой областей и из Николаева.