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"Укрзализныця" делает все поезда с востока на запад эвакуационными
“Укрзализныця” делает все рейсы с востока в направлении запада Украины эвакуационными и закрывает продажу билетов на них. Посадка на эти поезда приоритетна для детей, женщин и пожилых людей.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Теперь пассажиры, которым нужно выехать из горячих точек, могут бесплатно пользоваться следующими поездами:
✅№1/2 Константиновка - Ивано-ФранковскПодписывайтесь на наш Telegram канал
✅№3/4 Запорожье – Ужгород
✅№5/6 Мариуполь - Рахов
✅№7/8 Киев – Черновцы
✅№15/16 Харьков - Рахов
✅№17/18 Харьков – Ужгород
✅№21/22 Харьков - Трускавец
✅№25/26 Одесса - Рахов
✅№29/30 Киев – Ужгород
✅№31/32 Кривой Рог – Ужгород
✅№35/36 Одесса - Перемышль
✅№37/38 Одесса – Ужгород
✅№41/42 Днепр - Трускавец
✅№45/46 Краматорск – Ужгород
✅№49/50 Киев - Трускавец
✅№55/56 Киев - Рахов
✅№57/59-№58/60 Киев - Ворохта, Чоп
✅№77/78 Одесса – Ковель
✅№81/82 Киев – Ужгород
✅№85/87-86/88 Новоалексеевка - Львов, Ковель
✅№91/92 Киев – Львов
✅№95/96 Киев - Рахов
✅№97/98 Киев – Ковель
✅№114/113-142/141 Лиман – Львов
✅№119/120 Запорожье – Львов
✅№129/130 Кременчуг - Ворохта
✅№149/150 Полтава – Черновцы
✅№135/136 Одесса - Черновцы
✅№249/250 Киев - Черновцы
✅№749/750 Киев - Ивано-Франковск
✅№ 705 Дарница – Киев Пас – Львов
✅№ 715 Дарница – Киев Пас – Львов
✅№ 723 Харьков – Львов
✅№ 747 Киев – Тернополь.
Посадка на эти поезда, как и другие эвакуационные, приоритетна для детей, женщин и пожилых людей. Время отправления и маршрут поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации.