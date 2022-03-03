"Укрзализныця" делает все поезда с востока на запад эвакуационными

“Укрзализныця” делает все рейсы с востока в направлении запада Украины эвакуационными и закрывает продажу билетов на них. Посадка на эти поезда приоритетна для детей, женщин и пожилых людей.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Теперь пассажиры, которым нужно выехать из горячих точек, могут бесплатно пользоваться следующими поездами:

✅№1/2 Константиновка - Ивано-Франковск

✅№3/4 Запорожье – Ужгород

✅№5/6 Мариуполь - Рахов

✅№7/8 Киев – Черновцы

✅№15/16 Харьков - Рахов

✅№17/18 Харьков – Ужгород

✅№21/22 Харьков - Трускавец

✅№25/26 Одесса - Рахов

✅№29/30 Киев – Ужгород

✅№31/32 Кривой Рог – Ужгород

✅№35/36 Одесса - Перемышль

✅№37/38 Одесса – Ужгород

✅№41/42 Днепр - Трускавец

✅№45/46 Краматорск – Ужгород

✅№49/50 Киев - Трускавец

✅№55/56 Киев - Рахов

✅№57/59-№58/60 Киев - Ворохта, Чоп

✅№77/78 Одесса – Ковель

✅№81/82 Киев – Ужгород

✅№85/87-86/88 Новоалексеевка - Львов, Ковель

✅№91/92 Киев – Львов

✅№95/96 Киев - Рахов

✅№97/98 Киев – Ковель

✅№114/113-142/141 Лиман – Львов

✅№119/120 Запорожье – Львов

✅№129/130 Кременчуг - Ворохта

✅№149/150 Полтава – Черновцы

✅№135/136 Одесса - Черновцы

✅№249/250 Киев - Черновцы

✅№749/750 Киев - Ивано-Франковск

✅№ 705 Дарница – Киев Пас – Львов

✅№ 715 Дарница – Киев Пас – Львов

✅№ 723 Харьков – Львов

✅№ 747 Киев – Тернополь.

Посадка на эти поезда, как и другие эвакуационные, приоритетна для детей, женщин и пожилых людей. Время отправления и маршрут поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации.