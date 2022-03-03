"Укрзалізниця" робить всі потяги зі сходу на захід евакуаційними

“Укрзалізниця” робить всі рейси зі сходу в напрямку заходу України евакуаційними і закриває продаж квитків на них. Посадка на ці поїзди пріоритетна для дітей, жінок та літніх людей.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Тепер пасажири, яким потрібно виїхати з гарячих точок, можуть безкоштовно користуватись наступними графіковими поїздами:

✅№1/2 Константинівка - Івано-Франківськ

✅№3/4 Запоріжжя - Ужгород

✅№5/6 Маріуполь - Рахів

✅№7/8 Київ - Чернівці

✅№15/16 Харків - Рахів

✅№17/18 Харків - Ужгород

✅№21/22 Харків - Трускавець

✅№25/26 Одеса - Рахів

✅№29/30 Київ - Ужгород

✅№31/32 Кривий Ріг - Ужгород

✅№35/36 Одеса - Перемишль

✅№37/38 Одеса - Ужгород

✅№41/42 Дніпро - Трускавець

✅№45/46 Краматорськ - Ужгород

✅№49/50 Київ - Трускавець

✅№55/56 Київ - Рахів

✅№57/59-№58/60 Київ - Ворохта, Чоп

✅№77/78 Одеса - Ковель

✅№81/82 Київ - Ужгород

✅№85/87-86/88 Новоолексіївка - Львів, Ковель

✅№91/92 Київ - Львів

✅№95/96 Київ - Рахів

✅№97/98 Київ - Ковель

✅№114/113-142/141 Лиман - Львів

✅№119/120 Запоріжжя - Львів

✅№129/130 Кременчуг - Ворохта

✅№149/150 Полтава - Чернівці

✅№135/136 Одеса - Чернівці

✅№249/250 Київ - Чернівці

✅№749/750 Київ - Івано-Франківськ

✅№ 705 Дарниця - Київ Пас – Львів

✅№ 715 Дарниця - Київ Пас - Львів

✅№ 723 Харків – Львів

✅№ 747 Киів – Тернопіль.

Посадка на ці поїзди, як і на інші евакуаційні, пріоритетна для дітей, жінок та літніх людей. Час відправлення та маршрут поїздів може змінюватись залежно від оперативної ситуації.