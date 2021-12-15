"Укрзализныця" перенесла 30-миллиардный тендер на закупку 80 поездов: завалили просьбами

"Укрзализныця" перенесла дату тендера по закупке 80 новых пригородных и региональных поездов на 28 февраля 2022 года. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

Срок приема заявок на участие в аукционе продлен, соответственно, до 21 января. Такое решение в УЗ объясняют активным интересом потенциальных участников и желанием привлечь к тендеру максимально широкий круг мировых производителей.

"Сейчас интерес к тендеру имеют несколько мировых производителей, которые направили на площадке Prozorro множество вопросов и запросов о переносе сроков. Это связано с тем, что у международных игроков есть определенная процедура подготовки и утверждения ценовых предложений, и в целом иностранные железные дороги на период сбора заявок тратят от шести месяцев", — отмечается в сообщении.

Учитывая это, в "Укрзализныце" решили пойти навстречу потенциальным участникам торгов и перенести запланированные даты этапов процедуры закупки. Напомним, что изначально тендер был назначен на 7 декабря, а срок подачи предложений закончился еще 1 ноября.

Всего УЗ планирует приобрести 60 электропоездов для пригородных перевозок и 20 электропоездов для региональных маршрутов. Общая сумма закупки составляет более 31,4 млрд грн. Пригородные поезда будут задействованы в проекте City Express.

К участию в закупке "Укрзализныця" пригласила, в частности, Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Škoda и также Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг). Сотрудничество с победителем тендера рассчитано на пять лет, поэтому поставки поездов запланированы партиями до 2026 года.

К разработке технических требований к поездам были привлечены не только ее технические специалисты, но и представители DB Regio — дочерней компании немецкого национального ж/д оператора Deutsche Bahn, с которой УЗ в августе договорилась о консалтинговых услугах.

Тогда же "Укрзализныця" протестировала и показала на мини-выставке в Киеве поезд Stadler FLIRT, дав понять, что хотела бы его задействовать в проекте City Express. В его рамках планируется запустить новые пригородные электропоезда по шести направлениям из Киева. В дальнейших планах УЗ имеется и реализация проекта City Express в Днепре и Харькове.