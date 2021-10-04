"Укрзализныця" намерена купить 80 электропоездов за 31 млрд грн

"Укрзализныця" объявила тендер на закупку 80 электропоездов, из которых 30 поездов переменного тока и 30 поездов постоянного тока для пригородных перевозок в рамках проектов City Express и 20 поездов переменного тока для существующих и новых региональных маршрутов.

Как сообщает пресс-служба госкомпании, общая сумма закупки составит более 31,4 млрд грн. К участию в тендере приглашены ведущие мировые производители — запросы были направлены компаниям Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda и Крюковскому вагоностроительному заводу.

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УЗ будет принимать заявки на участие до 1 ноября, сам аукцион состоится 7 декабря. Комментарии и уточнения от потенциальных участников в системе Prozorro будут приниматься до 20 октября.

"При необходимости компания будет калибровать коммерческие и технические требования, чтобы объявленный тендер был конкурентным, а его требования — оптимальными и обеспечивающими качественное обновление подвижного состава быстрыми темпами", — говорится в сообщении.

Сотрудничество с победителем тендера рассчитано на пять лет, поэтому поставки поездов запланированы партиями до 2026 года.

Отмечается, что к процессу разработки технических требований к пригородным и региональным электропоездам были привлечены технические специалисты "Укрзализныци" и представители ведущих международных и украинских производителей.

"В рамках сотрудничества с Deutsche Bahn к рецензированию технических требований присоединились также специалисты DB Regio, которые оперируют одним из крупнейших парков регионального подвижного состава в Европе", — сообщили в УЗ.

Монополист ж/д перевозок подчеркивает, что парк пригородных электричек в Украине изношен более чем на 90%, поэтому его обновление является критичным для безопасности и комфорта пассажиров.

Напомним, что в конце августа УЗ и компания Deutsche Bahn Engineering & Consulting заключили договор о консалтинге в сфере пассажирских перевозок на 1,08 млн евро.

Тогда же "Укрзализныця" показала в Украине экземпляр поезда Stadler FLIRT, который хотела бы задействовать в проекте City Express. В рамках него планируется запустить новые пригородные электропоезда по шести направлениям из Киева. В дальнейших планах УЗ имеется и реализация проекта City Express в Днепре и Харькове.