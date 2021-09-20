Экономика 30 минут назад

"Укрзализныця" перейдет на закупки по долгосрочным контрактам

"Укрзализныця" сейчас пребывает в самом глубоком за все время своего существования кризисе

"Укрзализныця" перейдет на закупки по долгосрочным контрактам "Укрзализныця" перейдет на закупки по долгосрочным контрактам

Состоялось первое заседание Антикризисного штаба "Укрзализныци". Одним из принятых решений стало предложение о заключении долгосрочных контрактов с поставщиками критически важных позиций для нужд железной дороги и доработки самих правил закупок.

Об этом сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.

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"Наша основная задача — в максимально короткие сроки общими усилиями наработать конкретные решения", — подчеркнул министр инфраструктуры Александр Кубраков, возглавивший Антикризисный штаб.

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На первом заседании штаба обсудили, как решать проблему проваленного плана закупок, подготовку финансового плана "Укрзализныци" на 2022 год с учетом реального состояния компании, установку реальных и конкретных KPI для членов Наблюдательного совета и решение проблемы нестабильности кадрового состава правления компании.

Было решено составлять долгосрочные договоры с поставщиками критически важных позиций, разработать отдельные методологии закупок и перейти на прямые договоры с производителями продукции, в частности, дизельного топлива. Договорились также доработать единые правила для закупок железнодорожной номенклатуры, которые позволят внедрить в этой сфере долгосрочные контракты.

"Укрзализныця" сейчас пребывает в самом глубоком за все время своего существования кризисе. Годовой план закупок, который выполнен только на 34,2%, коррупция, неэффективный менеджмент и затягивание реализации критических для государства решений — в результате почти вся железнодорожная инфраструктура сейчас в критическом состоянии. Так, в 2021 году вместо 400 км запланированных капремонтов пути работы проведены только на 169 километрах", — говорится в сообщении Мининфраструктуры.

Коррупция и проблемы в управлении УЗ, по словам Кубракова, препятствуют не только быстрой реализации проектов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", но и безопасности на железной дороге. В частности, на трети железнодорожных путей, а это почти 9 тыс. километров, просрочены плановые ремонты.

Проводить заседания штаба участники решили не реже раза в месяц, а по необходимости — внеочередно.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" до конца 2022 года планирует получить и запустить на маршрутах киевского узла первые поезда в рамках реализации проекта City Express, который является частью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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