"Укрзализныця" перейдет на закупки по долгосрочным контрактам

Состоялось первое заседание Антикризисного штаба "Укрзализныци". Одним из принятых решений стало предложение о заключении долгосрочных контрактов с поставщиками критически важных позиций для нужд железной дороги и доработки самих правил закупок.

Об этом сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.

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"Наша основная задача — в максимально короткие сроки общими усилиями наработать конкретные решения", — подчеркнул министр инфраструктуры Александр Кубраков, возглавивший Антикризисный штаб.

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На первом заседании штаба обсудили, как решать проблему проваленного плана закупок, подготовку финансового плана "Укрзализныци" на 2022 год с учетом реального состояния компании, установку реальных и конкретных KPI для членов Наблюдательного совета и решение проблемы нестабильности кадрового состава правления компании.

Было решено составлять долгосрочные договоры с поставщиками критически важных позиций, разработать отдельные методологии закупок и перейти на прямые договоры с производителями продукции, в частности, дизельного топлива. Договорились также доработать единые правила для закупок железнодорожной номенклатуры, которые позволят внедрить в этой сфере долгосрочные контракты.

"Укрзализныця" сейчас пребывает в самом глубоком за все время своего существования кризисе. Годовой план закупок, который выполнен только на 34,2%, коррупция, неэффективный менеджмент и затягивание реализации критических для государства решений — в результате почти вся железнодорожная инфраструктура сейчас в критическом состоянии. Так, в 2021 году вместо 400 км запланированных капремонтов пути работы проведены только на 169 километрах", — говорится в сообщении Мининфраструктуры.

Коррупция и проблемы в управлении УЗ, по словам Кубракова, препятствуют не только быстрой реализации проектов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", но и безопасности на железной дороге. В частности, на трети железнодорожных путей, а это почти 9 тыс. километров, просрочены плановые ремонты.

Проводить заседания штаба участники решили не реже раза в месяц, а по необходимости — внеочередно.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" до конца 2022 года планирует получить и запустить на маршрутах киевского узла первые поезда в рамках реализации проекта City Express, который является частью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".