В "Укрзализныце" больше не допустят остановки УЗ из-за нехватки топлива — глава ведомства

В ходе первого заседания Антикризисного штаба по восстановлению устойчивого функционирования УЗ, глава компании Александр Камышин, отметил, что на данный момент проблем с топливом для поездов у компании нет.

По словам Александра Камышина, на сегодня у УЗ есть запас топлива в системе на 9 суток.

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"Мы работаем с поставщиками топлива по рамочному соглашению, а оно привязано к европейским индексам и они не всегда отыгрывают ту ситуацию, которая складывается в Украине. Не всегда нашим поставщикам выгодно по формульной цене, привязанной к европейским индексам, поставлять нам. И они сначала поставляют туда, где маржа выше, потом УЗ. В результате нам очень трудно сейчас дается выдавливать поставки топлива у наших контрагентов", — сообщил он в ходе брифинга после первого заседания штаба, посвященного ситуации с закупками.

По словам Камышина, для этого необходимо решение другого характера, которое позволит закупать быстрее, тогда когда снижается уровень топлива, "когда его на суток 10".

"Но я уверен, что мы нашей командой не допустим остановки УЗ по причине отсутствия топлива", — подчеркнул глава компании.

Следующее заседание штаба планируется через месяц, отметил Камышин.

Напомним, что 10 сентября Кабмин создал антикризисный штаб "Укрзализныци", который возглавил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Штаб создали для выполнения решения СНБО, связанного с урегулированием проблемных вопросов деятельности ж/д транспорта и осуществления контроля за принятием мер. Первоочередная задача — наладить закупки и стабильные поставки материально-технического обеспечения УЗ по критическим для инфраструктурного, вагонного и локомотивного хозяйства позициям.