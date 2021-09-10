Кабмин создает антикризисный штаб "Укрзализныци" во главе с Кубраковым

Кабинет министров согласовал создание антикризисного штаба "Укрзализныци", который возглавил министр инфраструктуры Александр Кубраков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме Кубракова в штаб вошли замминистра инфраструктуры Василий Шкураков, и.о. председателя правления УЗ Александр Камышин, замминистра экономики Кристина Голубицкая, замминистра финансов Александр Кава, представители правоохранительных органов, Антимонопольного комитета Украины, EБA, Aмериканской торговой палаты и др.

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Антикризисный штаб создали для выполнения решения СНБО, связанного с урегулированием проблемных вопросов деятельности ж/д транспорта и осуществления контроля за принятием мер.

Первоочередная задача — наладить закупки и стабильные поставки материально-технического обеспечения УЗ по критическим для инфраструктурного, вагонного и локомотивного хозяйства позициям.

Первое заседание штаба состоится в четверг, 16 сентября. На нем обсудят ситуацию с закупками критически важных материалов, необходимых для стабильной работы УЗ и проведения ремонтов.

"В этом году фактически провалены закупки материалов для ремонтов инфраструктуры и подвижного состава — уровень обеспеченности номенклатуры закупок по критическим позициям составляет только 20%, выполнение годового плана закупок — 34%. Состояние организации и осуществления закупок угрожает срывом железнодорожных перевозок. Ситуация требует радикальных шагов со стороны команды "Укрзализныци", министерства, парламентариев и всех ветвей государственной власти", — отметил Александр Кубраков.

План поставок запасных частей, материалов и оборудования в АО "Укрзализныця" сейчас не превышает 9%. Централизованные поставки материалов для путевого хозяйства — 10%. Сорваны закупки стрелочных переводов и запасных частей к ним. А задержки в закупках горючего в этом году уже дважды приводили к остановкам в перевозках.

Первая задача, которая стоит перед штабом, — наладить процесс закупок и ритмичных поставок материалов для нужд УЗ, особенно по критичным для инфраструктуры и подвижного состава позициям.