Решения СНБО по "Укрзализныце" отвечают интересам группы СКМ, — эксперт

Пятничное заседание СНБО, на котором особое внимание было уделено положению дел в "Укрзализныце", могли инициировать лоббисты компании СКМ, принадлежащей Ринату Ахметову. Им выгодно введение в УЗ, которая впервые за многие годы показала прибыль, временной администрации.

Об этом сообщает в Facebook политолог Алексей Голобуцкий.

"Мои источники говорят, что за громкими решениями и заявлениями СНБО "Укрзализныци", среди которых введение в УЗ временного руководства, стоят конкретные интересы крупнейшей финансово-промышленной группы страны", — пишет эксперт и объясняет причину внезапного "разноса" по "Укрзализныце".

В течение многих лет в УЗ действуют специальные льготные тарифы на перевозку руды и угля. Эти тарифы убыточны для "Укрзализныци", а разницу в итоге покрывают совместными усилиями государство и аграрии, на которых, по словам Голобуцкого, льготы не распространяются.

"В УЗ неоднократно заявляли, что нужно унифицировать тарифы, а Мининфраструктуры даже подготовило соответствующий проект решения. Но дальше включилось мощное лобби СКМ. Результатом стали пятничные решения СНБО", — продолжает эксперт.

Между тем, второй квартал УЗ завершила с прибылью, по сравнению с первым кварталом этого года и всем 2020 годом, когда суммы убытков исчислялись миллиардами. Более того, в последнее время, пишет политолог, начали расти международные кредитные рейтинги УЗ.

И именно такое положение в СНБО расценили как угрозу государственной безопасности. "Логика у нашей власти, как всегда, "железная", — отмечает политолог.

"В дальнейшем, по моей информации, план лоббистов СКМ такой. Правительство увольняет весь наблюдательный совет и правление "Укрзализныци". Вводится временное прямое руководство, и. о. руководителя становится министр инфраструктуры. В течение нескольких месяцев проводится "конкурс" и назначается карманный наблюдательный совет и правление УЗ, и дальше все остается как есть. УЗ продолжает работать в убыток, а кто-то получать сверхприбыли", — поделился эксперт.

Согласно решению СНБО, Кабинету министров поручено разобраться в ситуации, которая сложилась в "Укрзализнице" и, в случае необходимости, принять кадровые решения.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!