После решения СНБО "Укрзализныцю" ждут масштабные кадровые чистки — СМИ

Решение Совета нацбезопасности и обороны по "Укрзализныце" основывалось на разгромном отчете Службы безопасности Украины о состоянии дел в железнодорожной компании. Об этом пишет ИА "УНИАН" со ссылкой на сам документ спецслужбы. По словам журналистов, согласно документу, основные показатели работы предприятия про всем ключевым направлениям катастрофические. А следующим шагом должны стать новые уголовные производства в отношении текущего руководства "УЗ".

"Ключевой посыл спецслужбы — безалаберность и коррумпированность чиновников "УЗ" ведет к реальным угрозам национальной безопасности из-за рисков для критической инфраструктуры: пассажиры рискуют попасть в аварию на сошедшем с неремонтированных рельсов поезде, а грузы могут быть доставлены не вовремя или не доставлены вовсе, если они едут в ржавом, несколько раз отслужившем свое вагоне", — говорится в материале.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, в блоке о материально-техническом состоянии компании говорится, что в капитальном ремонте нуждается более 11 тысяч, или 31% от всех путей. Из-за аварийного состояния рельсов в 2021 году показатель схождения поездов вырос на 40% по сравнению с таким же периодом предыдущего года. Особенно опасный прецедент произошел с поездом Интерсити+ в марте текущего года возле Запорожья, когда с путей сошло шесть из девяти вагонов.

Читайте также: СНБО поручил Кабмину разобраться с происходящим в УЗ и принять радикальные меры

Изношен и постоянно сокращается тяговой парк, критическое состояние грузового парка вагонов. Средний уровень износа — 90%, до 2025 года будет списан каждый третий вагон. УЗ к этому не готова, что может отразиться не только на ее финпоказателях, но и на ВВП всей страны, поскольку миллионы тонн грузов могут быть попросту не доставлены.

На конец 2020 года стоимость основных фондов компании сократилась на 31 млрд грн (-15%), а в долларовом эквиваленте на треть. Активы компании обесцениваются примерно на 10 млрд грн в год. Объемы капвложений уменьшаются, план освоения инвестиций недовыполнен на $1,1 млрд. "Это означает, что у УЗ были ресурсы для обновления инфраструктуры, но она эти возможности просто не использовала", — пишет издание.

Еще одна шокирующая цифра от СБУ — искусственное занижение руководством компании фонда оплаты труда обычным рабочим "Укрзализныци" на фоне сокращения их количества и формального повышения продуктивности труда. За пять последних лет люди в виде надбавок и премий недополучили порядка 44 млрд грн. Из них 8,9 млрд грн недоначислено тем, кто непосредственно задействован в обеспечении перевозок и их безопасности.

Критической является ситуация с обслуживанием долговых обязательств на общую сумму более 36 млрд грн. В текущем году должно быть возвращено порядка 8 млрд грн основного долга. "Проблема пока не решена и угрожает дефолтом компании, что может негативно отразиться на экономике всей страны", — цитирует издание отчет СБУ.

Особое внимание в СБУ уделили признакам уголовных правонарушений, которые совершали руководители "Укрзализныци" за последние несколько лет. Большинство из них касается госзакупок. Только в течение 2019-2021 гг. по материалам органов СБУ по выявленным фактам злоупотреблений сотрудников УЗ зарегистрировано 237 уголовных производств (объявлено 101 подозрение, направлено в суд 35 обвинительных актов, по которым вынесено 20 обвинительных приговоров), общая сумма убытков по которым превышает 1 млрд грн. Как правило, железнодорожники крали на поставках запчастей сомнительного качества, эксплуатация которых в дальнейшем и приводит к трагическим последствиям, например, схождению поездов с рельсов.

Среди других проблем, упоминаемых в справке, и управленческий кризис с невозможностью найти нормального главу компании уже который год, и закупка электроэнергии по завышенным ценам, и сокращение контейнерных перевозок в разы, неэффективное использование промышленных объектов, в частности, щебеневых карьеров, недоразвитость системы информационных технологий, слишком медленная электрификация критических участков, а также преждевременное подписание договоров с ЕБРР на получение кредитных средств, из-за чего компания переплатила банку минимум 5 млн долларов.

"Фактически речь идет о начале масштабной кадровой чистки и карт-бланше на уголовные производства против ключевых фигур компании не только в нынешней, но и в ряде предыдущих каденций. При этом очевидно, что СБУ обладает достаточной доказательной базой, чтобы аргументировать в суде обвинения и против правления, и против набсоветов с баснословными зарплатами, которые молчаливо соглашались с коррупционными злоупотреблениями в компании", — резюмирует издание.