СНБО поручил Кабмину разобраться с происходящим в УЗ и принять радикальные меры

Совет национальной безопасности и обороны на заседании 30 июля в Краматорске Донецкой области рассмотрел девять вопросов, среди них был вопрос деятельности "Укрзализныци". Об этом рассказал на брифинге после заседания секретарь совета Алексей Данилов.

"Там на сегодняшний день есть опасные с точки зрения национальной безопасности процессы в финансово-хозяйственной деятельности, в обеспечении устойчивого функционирования этой системы", — описал он.

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В связи с этим СНБО поручил Кабинету министров разобраться в положении дел в УЗ и при необходимости принять кардинальные решения, в том числе кадровые.

Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос, касавшийся реализации госполитики в сфере защиты границы. Свой доклад по нему представил министр внутренних дел Денис Монастырский. По словам Данилова, СНБО принял некое решение, однако не раскрыл его суть.

Также рассматривался вопрос о неотложных мероприятиях по подготовке системы здравоохранения к вызовам, с которыми в ближайшее время может столкнуться "не только Украина, но и вся общественность". По словам секретаря, Владимир Зеленский поставил вопрос о достойном денежном обеспечении медиков.

Помимо этого, СНБО повторно рассмотрел вопрос о состоянии водных ресурсов в Украине, особенно поверхностных вод и вод, которые используются промышленными предприятиями.

"Президент сделал акцент на бездеятельности нашей экологической службы. Он считает, и его поддерживают все члены СНБО, что на ближайшем заседании мы будем заслушивать главу этой службы — чем они занимаются и почему на сегодняшний день нету [реакции] на те позорные случаи, по которым уже есть решения СНБО относительно Ингулецкого региона, работы местных водоканалов", — заявил Данилов.

Также рассматривался вопрос касательно качества воды и обеспечения ею всех 33 тысяч больниц и школ в Украине. Было решено обеспечить в ближайшее время канализацией те из них, где ее до сих пор нет. Кроме того, обсуждалось применение систем орошения в сельском хозяйстве, и было решено со следующего года максимально внедрять капельное орошение.

Еще одной темой стало направление национального персонала для участия в миротворческой операции Евросоюща "Алтея" в Боснии и Герцеговине.

Кроме того, СНБО решил дополнить санкционный список контрабандистов тремя фамилиями — это гражданин Германии Алексндр Арст 1986 года рождения и граждане Украины Валерий Фальковский 1974 года рождения и Владислав Студенец 1984 года рождения. Также сакнкции решено ввести против 24 компаний, аффилированных с этими лицами.

Отдельно премьер-министр Денис Шмыгаль поднял вопрос выполнения Украиной своих обязательств в рамках Парижского соглашения по климату. Данилов отметил, что по поручению президента Украина должна будет сокращать углеродные выбросы и развивать "зеленую" экономику, но не пояснил, было ли принято какое-то конкретное решение по этой теме.

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