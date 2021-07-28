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1 час назад

15 чиновников УЗ будут судить за воровство миллионов на фиктивном ремонте дизель-поездов

Следствие установило, что в 2015-2016 должностные лица "провели" модернизацию более 20 поездов, украв почти 59 млн грн

Фото: Офис генпрокуророа Фото: Офис генпрокуророа
Фото: Офис генпрокуророа

Офис генерального прокурора передал в суд обвинительный акт в отношении 15 человек, которым вменяют завладение средствами "Укрзализныци" в особо крупных размерах, служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, а также подделку документов в составе организованной группы.

Как говорится в сообщении ОГП, среди обвиняемых бывший исполняющий обязанности председателя правления одного из дочерних предприятий УЗ и его бывшие заместители; бывшие и нынешние руководители подразделений пригородных пассажирских перевозок, а также начальники производственных подразделений моторвагонных депо региональных филиалов УЗ.

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Следствием установлено, что должностные лица завладели средствами госкомпании при организации проведения капитальных ремонтов дизель-поездов, предназначенных для пригородных перевозок.

В период 2015-2016 годов они с привлечением фиктивных предприятий составили и издали заведомо ложные документы о якобы проведении модернизации более 20 дизель-поездов, заведомо зная, что никаких ремонтных работ не могло быть проведено в связи с отсутствием у предприятия-исполнителя необходимых специалистов и оборудования.

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Однако деньги предприятию-исполнителю УЗ все же перечислила. Как отмечают в ОГП, большая часть суммы в итоге осела на счетах фиктивных предприятий.

Экспертизой установлено, что работы по модернизации не проводились, а в результате действий должностных лиц "Укрзализныце" было нанесено более 58,6 млн грн ущерба.

Напомним, что накануне Государственная фискальная служба сообщила, что уличила сотрудников Юго-Западной железной дороги в злоупотреблении служебным положением и растрате средств на сумму почти 33 млн грн, в частности через закупку списанных ранее тормозных дисков.

Ранее Служба безопасности Украины задержала в Николаевской области трех должностных лиц УЗ и четырех представителей криминальных кругов, сговорившихся для слива дизтоплива с локомотивов для продажи "налево".

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