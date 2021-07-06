УЗ и полиция провели рейд по локомотивным депо: выявили воровство дизтоплива на 4 млн грн

Аппарат директора по экономической и информационной безопасности "Укрзализныци" и сотрудники полиции провели совместные мероприятия по выявлению и предотвращению хищений горюче-смазочных материалов. Как говорится в сообщении госкомпании, они прошли на территории около 20 локомотивных депо.

Так, в одном из депо по результатам инвентаризации нашли 54,7 тонны излишков дизельного топлива. Также в этом депо установлен факт недолива 2 тысяч литров дизтоплива в локомотив. При этом на указанный локомотив было выписано два маршрутных листа, что подтверждает факт ведения "черной" бухгалтерии. По данным фактам открыты уголовные производства, начато расследование.

Всего в ходе совместных мероприятий выявлены действия организованных преступных групп и возможное хищение около 140 тонн дизтоплива, ориентировочная стоимость которого составляет около 4 млн грн.

"Мы не будем терпеть факты хищения имущества железной дороги и дефицитных горюче-смазочных материалов. Поэтому такие мероприятия будут постоянными. Также нам не по пути с работниками, замешанными в таких сделках, и руководителями, причастными к кражам или не обращающими на них внимание", — отметил исполняющий обязанности главы УЗ Иван Юрик.

Кроме того, среди выявленных нарушений отмечается нехватка дизтоплива, заправка дизелем локомотивов, которые фактически находились в ремонте или ожидании ремонта, избыточная заправка локомотивов топливом и маслом, неправомерное списание горючего, недолив, факт фиктивного поступления и оприходования цистерны с горючим.

Также зафиксированы факты хищения и ненадлежащего хранения смазки. Аппаратом директора по экономической и информационной безопасности инициировано проведение служебной проверки всех депо, где выявлены нарушения.

В частности, по приказу Юрика начата служебная проверка локомотивных депо Юго-Западной, Донецкой и Одесской железных дорог, отстранены от исполнения должностных обязанностей лица, причастные к хищениям.

Напомним, что в июне Государственное бюро расследований совместно со спецподразделением Службы безопасности Украины разоблачили и задержали членов преступной организации, которая разворовывала уголь и другое имущество из грузовых вагонов "Укрзализныци".