ГБР задержало преступную группу, разворовывавшую уголь из вагонов "Укрзализныци" (ВИДЕО)

Государственное бюро расследований совместно со спецподразделением Службы безопасности Украины разоблачили и задержали членов мощной преступной организации, которая разворовывала уголь и другое имущество из грузовых вагонов "Укрзализныци".

Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает пресс-служба ГБР.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным следствия, преступное образование было хорошо организовано, имело четкую структуру и иерархию.

"В него входило более 30 человек из числа правоохранителей, работников железной дороги и гражданских лиц", — говорится в сообщении.

Как отмечается, чтобы ограбить поезд, его останавливали в определенном месте члены банды, которые работали в военизированной охране железной дороги. Затем другие участники организации перегружали уголь в грузовики.

Указано, что группировка имела в своем распоряжении десятки грузовиков, которыми они караваном вывозили похищенное. За один раз группа могла украсть до 100 тонн угля, на операцию уходило лишь от 30 мин до 1 часа.

"Работники полиции в Запорожской области, которые входили в группировку, обеспечивали "прикрытие" от правоохранительных органов. По предварительным подсчетам, на кражах угля дельцы получали миллионную прибыль", — выяснили в ГБР.

Там добавили, что фиксация преступной деятельности организации продолжалась почти год. Был проведен большой объем работы по документированию членов группировки, установлению всей преступной цепи до самой верхушки организации.

Теперь следователи ГБР сообщили о подозрении 7 лицам. Одной гражданке Украины — в создании преступной организации и ее руководстве, кражах организованной группой в крупном размере.

Также о подозрении сообщили двум инспекторам полиции в Запорожской области, начальнику одной из стрелковых команд "Укрзализныци" и трем гражданским лицам за участие в преступной организации и пособничестве в тайном похищении чужого имущества.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении другим фигурантам производства.

Ранее следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве задержали исполняющего обязанности руководителя Северного межрегионального управления "Укртрансбезопасности" во время получения взятки.