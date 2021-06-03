ГБР обыскало Минэнерго: заявляет о 1,5 млрд грн ущерба от бесплатной передачи ГРС облгазам

Главное следственное управление Государственного бюро расследований разоблачило масштабную схему бесплатной передачи Министерством энергетики и угольной промышленности газораспределительных систем в пользование частным операторам, из-за которой государство недополучило уже почти 1,5 млрд грн. Об этом говорится в сообщении ГБР.

Установлено, что согласно утвержденному Кабинетом министров 21 февраля 2017 года типовому договору эксплуатации газораспределительных систем, в государственный бюджет за пользование таким госимуществом должно перечисляться 10% от остаточной стоимости.

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"Однако в 2017 году тогдашние чиновники Минэнергоугля в сговоре с обл- и горгазами заключили с 37 частными операторами договоры, в которых предусмотрено безвозмездное пользование государственным имуществом. За три года в результате указанных действий государству нанесен ущерб на сумму 1,488 млрд грн.

3 июня следователи ГСУ ГБР одновременно провели 47 обысков, в том числе в Минэнерго, Национальной комиссии госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг, а также у упомянутых 37 операторов газораспределительных систем и по месту жительства бывших чиновников министерства.

На причастность к совершению преступления проверяются должностные лица Минэнергоугля, руководители операторов ГРС и их конечные бенефициарные владельцы.

Процессуальное руководство расследованием осуществляет Офис генерального прокурора, оперативное сопровождение — Главное оперативное управление ГБР.

Отметим, что судя по опубликованным ведомством фотографиям, обыски прошли в ряде структур "Региональной газовой компании". В частности, правоохранители наведались в "Хмельницкгаз", "Тысменицагаз", "Черкассыгаз", "Киевоблгаз", "Днепропетровскгаз", "Черниговгаз", "Винницагаз" и "Херсонгаз".