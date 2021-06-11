ГБР задержало на взятке топ-чиновника "Укртрансбезопасности" (ВИДЕО)

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве задержали исполняющего обязанности руководителя Северного межрегионального управления "Укртрансбезопасности".

Он был задержан во время получения взятки, сообщает пресс-служба ГБР.

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По данным правоохранителей, чиновник требовал от частных предпринимателей, которые занимаются нерегулярными пассажирскими перевозками, платить "дань" от $500 до $1000 ежемесячно.

Следователи ГБР установили, что он якобы требовал $700 у киевского владельца маршрутных такси.

Указано, что за эти деньги чиновник обещал не создавать искусственных препятствий в предпринимательской деятельности, а также не привлекать перевозчика к административной ответственности за отсутствие маршрутных листов.

"Чиновника задержали "на горячем" во время передачи второй части взятки в сумме $500", — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об объявлении лицу о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).

Ранее закарпатскому "криминальному авторитету" из списка СНБО сообщили о подозрении.

Как сообщалось, следователи Территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве 1 июня задержали заместителя главы Черниговской областной государственной администрации и его сообщника.