Происшествия 1 час назад

ГБР задержало замглавы Черниговской ОГА: обвиняют в мошенничестве в крупных размерах

Задержан и сообщник чиновника, который представлялся руководителем "Отеля "Славянский"

ГБР задержало замглавы Черниговской ОГА: обвиняют в мошенничестве в крупных размерах ГБР задержало замглавы Черниговской ОГА: обвиняют в мошенничестве в крупных размерах

Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве 1 июня задержали заместителя главы Черниговской областной государственной администрации и его сообщника.

Сообщник представлялся руководителем имущественного комплекса Государственного коммерческого предприятия "Отель "Славянский", сообщает пресс-служба ГБР.

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По предварительной информации, гражданин Украины, который представился руководителем отеля, за "вознаграждение" в $160 тысяч гарантировал победу участнику открытых торгов по продаже этого же гостиничного комплекса.

"Деньги предназначались заместителю главы Черниговской ОГА, который должен был обеспечить отсутствие конкурентов на онлайн-аукционе", — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, эта схема обеспечила бы продажу престижного гостиничного комплекса по значительно заниженной стоимости. Для реализации задуманного посредник познакомил участника торгов с должностным лицом.

Указано, что стартовая цена имущественного комплекса "Отель "Славянский", который расположен на берегу Десны в Новгород-Северском, составляет более 26 млн грн без НДС.

Оперативники ГБР задержали сообщников. Им сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее в Луганской области разоблачили коррупционный механизм искусственного завышения тарифов на теплоснабжение для больниц, школ и других социальных объектов.

Как сообщалось, сотрудники Государственной фискальной службы Украины 26 мая провели обыски в помещении городского исполнительного комитета Черкасского горсовета. В частности, правоохранители разоблачили противозаконную схему горсовета и ряда коммунальных предприятий, направленную на уклонение от уплаты налогов при сдаче в аренду коммунального имущества.

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