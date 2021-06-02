ГБР задержало замглавы Черниговской ОГА: обвиняют в мошенничестве в крупных размерах

Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве 1 июня задержали заместителя главы Черниговской областной государственной администрации и его сообщника.

Сообщник представлялся руководителем имущественного комплекса Государственного коммерческого предприятия "Отель "Славянский", сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, гражданин Украины, который представился руководителем отеля, за "вознаграждение" в $160 тысяч гарантировал победу участнику открытых торгов по продаже этого же гостиничного комплекса.

"Деньги предназначались заместителю главы Черниговской ОГА, который должен был обеспечить отсутствие конкурентов на онлайн-аукционе", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, эта схема обеспечила бы продажу престижного гостиничного комплекса по значительно заниженной стоимости. Для реализации задуманного посредник познакомил участника торгов с должностным лицом.

Указано, что стартовая цена имущественного комплекса "Отель "Славянский", который расположен на берегу Десны в Новгород-Северском, составляет более 26 млн грн без НДС.

Оперативники ГБР задержали сообщников. Им сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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