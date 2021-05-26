Фискальная служба проводит обыски в Черкасской мэрии

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины в среду, 26 мая, проводят обыски в помещении городского исполнительного комитета Черкасского горсовета.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Facebook.

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Указано, что сотрудники ГСУ ФГ ГФС Украины и сотрудники ГУ ГФС в Черкасской области, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, разоблачили противозаконную схему Черкасского городского совета и ряда коммунальных предприятий, направленную на уклонение от уплаты налогов при сдаче в аренду коммунального имущества.

По данным ведомства, с начала 2017 года по настоящее время должностные лица Черкасского горсовета и ряда коммунальных предприятий с целью получения неправомерной выгоды для себя и третьих лиц, злоупотребляя своим служебным положением и действующие по предварительному сговору, вопреки интересам местной общины, совершили противоправные действия.

"Коммунальные предприятия и учреждения города не перечисляли в городской бюджет деньги от аренды имущества, принадлежащего к коммунальной собственности, повлекшее тяжкие последствия в виде недополучения доходов общего фонда городского бюджета на сумму около 35 млн грн", — говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас продолжаются обыски с целью обнаружения и изъятия документов о сдаче в аренду коммунального имущества, черновых записей о существовании указанной схемы уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных денег.

Ранее сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора разоблачили противозаконную схему с тендерными закупками в Криворожском городском совете.

Напомним, сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры провели обыски на коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго".

Должностные лица коммунального предприятия и одной из частных компаний были уличены в хищении бюджетных денег.

Правоохранители также выявили растрату средств горбюджета Киева через КП "Муниципальная охрана", а также провели обыски в департаментах КГГА по вопросам госархстройконтроля и по вопросам регистрации по делу о строительстве офисного здания в охранной зоне Киево-Печерской лавры.