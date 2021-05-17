Политика 1 час назад

"Я вам не Черновецкий": Кличко возмущен обысками в КП Киева по итогам аудита самой же КГГА

Столичный градоначальник считает, что на него "льют грязь последователи Януковича", и призвал вспомнить, где Янукович сейчас

Виталий Кличко. Фото: пресс-служба КГГА Виталий Кличко. Фото: пресс-служба КГГА
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба КГГА

Власти Киева требуют от правоохранительных органов предоставить отчет о статусе всех дел, по которым Киевская городская государственная администрация передавала документы по результатам внутренних аудитов, проводящихся регулятором. Об этом заявил в видеообращении мэр столицы Виталий Кличко.

"С 2015 года Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА совершил 385 проверок и передал правоохранителям материалы по 316 объектам аудита. По той информации, что есть у нас, на сегодня по этим материалам зарегистрированы 168 уголовных производств или материалы приобщены к делам, открытым ранее", — отметил он.

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По информации градоначальника, правоохранители подготовили по этим делам 52 сообщения о подозрении, а по 27 делам обвинительные акты были переданы в суды.

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"Но вот вопрос: какова ситуация с другими делами? Потому что сегодня проверки и обыски осуществляются преимущественно по тем материалам, что передали мы сами! О тех нарушениях, что обнаружили мы сами! Так чем занимались правоохранительные органы? Или только вдруг дошли руки, потому что пришла весна?" — возмутился он.

Кличко отметил, что материалы по некоторым делам город передал в правоохранительные органы еще два года назад, в частности, по департаменту соцполитики. Кроме того, ряд коммунальных предприятий и структурных подразделений КГГА уже предоставляли по требованию правоохранителей те же документы, копии которых берутся в рамках следственных мероприятий сейчас.

"Это все выглядит ангажированно, как акция, подготовленная впопыхах, чтобы поднять шум и облить грязью столичную власть и меня лично. Скажу одно: вы сейчас проворачиваете ту же схему, что делал Янукович с Черновецким, ибо "креативные" юристы этой спецоперации те же самые. Но учтите, пожалуйста: я вам не Черновецкий. А вот вы — таки последователи Януковича. Помните, где он сейчас?" — заявил мэр.

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Напомним, что на прошедшей неделе киевские правоохранители и налоговики провели множество обысков по делам о коррупции и неуплате налогов в ряде столичных коммунальных структур.

В частности, они затронули коммунальные преприятия "Городской магазин", "Киевский метрополитен", "Киевпастранс", "Киевгорсвет", "Житлоинвестбуд-УКБ" и "Киевское городское бюро технической инвентаризации", коммунальную корпорацию "Киевавтодор", объединение "Киевзеленбуд", а также департамент земельных ресурсов КиевгорадминистрацииКроме того, обыски прошли и дома у ближайшего соратника мэра Киева Виталия Кличко Артура Палатного.

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