ГФС подозревает "Киевский метрополитен" в уклонении от уплаты налогов на 9 млн гривен

Главное управление Государственной фискальной службы в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры 13 мая проводят обыски в офисе коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

Как сообщают в пресс-службе ГФС, обыски проводятся в рамках расследования уклонения от уплаты налогов при проведении в 2020 году работ по строительству продолжения Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь. Работы проводило ОАО "Киевметрострой" по по заказу генподрядчика в лице КП "Киевский метрополитен".

"При этом "Киевметрострой" заказывал работы по ремонту оборудования у общества, которое полученные от коммунального предприятия средства перечисляло на счета предприятий с признаками фиктивности. Сумма ущерба, по предварительным данным, составляет около 9 млн грн", — сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Кроме того, "Киевметрострой" сдавал в аренду аффилированному предприятию собственные производственные мощности, на которых фактически самим коммунальным предприятием изготовлялись железобетонные конструкции, а бюджетные средства перечислялись аффилированному предприятию.

Отмечается, что обыски проводятся с целью отыскания финансовых документов и фиксации сведений о совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса (Уклонение от уплаты налогов).



"Метрополитен является стратегическим активом для города Киева. Любые способы нажиться на его строительстве являются недопустимыми и получат соответствующиую реакцию компетентных органов", — заявил Глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

Напомним, что последние три дня в Киеве проводятся обыски во многих коммунальных структурах, в частности в КП "Киевпастранс", в КП "Киевгорсвет", в коммунальной корпорации "Киевавтодор", в объединении "Киевзеленбуд", а также в департаменте земельных ресурсов Киевгорадминистрации.

Кроме того, обыски прошли и дома у ближайшего соратника мэра Киева Виталия Кличко Артура Палатного. Кличко при этом заявил, что нынешняя кампания организована для давления на столичную власти и лично на него.