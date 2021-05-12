"Сценаристы — на Банковой": Ближайший соратник Кличко заявил об обысках у себя дома

Правоохранители провели обыск дома у главы исполнительного комитета партии "УДАР Виталия Кличко" Артура Палатного. Об этом сам соратник киевского мэра сообщил на своей странице в Facebook.

"Политическая расправа, или флэшбэк во времена Януковича? Прямо сейчас идет фарс под названием "обыски". Проводят их у меня дома и даже в квартире моей первой жены, с которой мы более 20 лет разведены. Команда пошла с Банковой. Там сидят главные сценаристы этого дешевого кино. Руководят политическим заказом те, кто пытаются манипулировать президентом, шепча ему на ухо", — заявил он.

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Целью обысков Палатный считает "банальное" давление и запугивание, при этом правоохранители, по его словам, не озвучивают причину обысков.

"Не хватило креатива даже на то, чтобы придумать какую-то весомую причину — потому что ее банально не существует. Они даже не могут адекватно объяснить основания для своих действий. Ни о каких соблюдениях норм закона речь тоже не идет. А для чего? Если работа ведется под "крышей" сильных мира сего", — написал политик.

При этом он снова вспомнил о "временах Януковича", заявив, что власти демонстрируют все те же методы, которые, однако, уже невозможно воспринимать всерьез.

"Очевидно, они забыли одно "но". Мы уже это проходили. Времена Януковича стали хорошей прививкой от страха и серьезного восприятия таких дешевых шоу. Декорации изменились, методы — перешли по наследству", — считает Палатный.

Он также спрогнозировал, что инициаторы обысков рано или поздно понесут за это ответственность.

"За окном не 2012-й, и мест, куда было бы хорошо убежать заказчикам этой аферы, не осталось. Потому что ответственность, как показывает практика, все равно догонит. Как бы не хотелось, и какими бы сильными они не чувствовали себя сегодня, бумеранг справедливости имеет свойство бить очень точно и больно. И тогда ни одна ручная прокуратура не спасет", — подчеркнул он.

Напомним, что Палатный возглавил исполком УДАРа в конце марта, однако соратником Виталия Кличко он является уже много лет. В 2010-2012 годах Палатный возглавлял фракцию УДАР в Киевском городском совете, в 2012-2014 годах был депутатом Верховной Рады от УДАРа. В следующем созыве Рады (2014-2019 годов), куда партия не баллотировалась самостоятельно, представлял "Блок Петра Порошенко". В обоих созывах ВР возглавлял комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

Отметим, что 12 мая обыски также были проведены в коммунальной корпорации "Киевавтодор", в департаменте земельных ресурсов КГГА, в КП "Спецжитлофонд", а накануне в коммунальном объединении "Киевзеленбуд" и КП "Киевгорсовет" (продолжившись в среду в офисах подрядчиков последнего).