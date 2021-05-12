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ДФС під процесуальним керівництвом Київської прокуратури проводить обшуки у "Київавтодор".

Слідчими органами виявлено, що посадова особа отримала неправомірну винагороду за сприяння комерційній компанії у виграші публічних торгів у 2019-2020 роках щодо оновлення дорожньої інфраструктури. Загальна сума виграних тендерів — 1,9 млрд грн.

ДФС під процесуальним керівництвом Київської прокуратури проводить обшуки у "Київавтодор". ДФС під процесуальним керівництвом Київської прокуратури проводить обшуки у "Київавтодор".

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури проводять обшуки в приміщеннях комунальної корпорації "Київавтодор" у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою у нанесенні службовою особою цієї структури збитків державі у великих розмірах шляхом перевищення посадових обов'язків.

За підсумками обшуків планується вилучити фінансово-господарську документацію, яка може свідчити про наявність кримінального правопорушення. Про це повідомляється на офіційній Facebook сторінці відомства.

Слідчими органами виявлено, що вказана посадова особа отримала неправомірну винагороду за сприяння комерційній компанії у виграші публічних торгів у 2019-2020 роках щодо оновлення дорожньої інфраструктури. Загальна сума виграних тендерів за вищезазначений період складає 1,9 млрд грн.
Одночасно з цим розслідується кримінальне провадження щодо службових осіб даної комерційної компанії та пов'язаних з нею приватних структур за ч. 3 ст. 212 КК України — "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)".

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В період 2019-2020 років службові особи штучно завищували податкові кредити з ПДВ шляхом використання реквізитів підприємств з ознаками ризиковості та транзитності. За версією слідства, сума ухилення від сплати ПДВ склала 18,6 млн грн, що підтверджується висновком економічного дослідження. Діям службових осіб буде надана відповідна правова оцінка після завершення слідчих дій.

"Модернізація інфраструктури — один із пріоритетів економічної політики держави. Тому Державна фіскальна служба продовжить жорстко реагувати на будь-які спроби нажитися на дорожньому будівництві в Україні та буде притягати до відповідальності тих, хто привласнює корупційну ренту на цьому", — заявив Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник.

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