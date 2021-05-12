ГФС проводит обыски в департаменте земельных ресурсов КГГА

Государственная фискальная служба под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в среду, 12 мая, проводит обыски в департаменте земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Согласно информации, опубликованной Киевской городской прокуратурой, директор одного из столичных предприятий, приобретя в 2013 году объекты недвижимости, расположенные на коммунальной земле, умышленно не заключил договор аренды земельного участка, а пользовался им бесплатно.

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Согласно заключению экспертизы, речь идет о неуплате налогов в размере 19,5 млн грн, которые следствие рассматривает как ущерб территориальной общине Киева.

Директору предприятия подготовлено подозрение по части 2 статьи 364-1 Уголовного кодекса. Отмечается, что принимаются меры для его вручения, поскольку он скрывается от органов досудебного расследования.

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Правоохранители также подозревают, что совершению преступления содействовали чиновники КГГА. В рамках уголовного производства продолжаются обыски в помещениях горадминистрации.

"По результатам следственных действий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц КГГА, которые не приняли никаких мер по заключению соответствующих договоров аренды с землепользователем", — сообщили в прокуратуре.

Судя по опубликованным фото, обыски проводятся в здании рядом с КГГА по улице Крещатик, 32-А, где расположен упомянутый департамент горадминистрации и коммунальное предприятие "Киевский институт земельных отношений".

Это уже третья киевская коммунальная структура, где за последние два дня проходят обыски. Ранее полиция обыскала помещения КП "Спецжитлофонд", а также коммунального объединения "Киевзеленбуд".