Общество 1 час назад

На Киевщине мошенники незаконно отобрали у бизнесмена электроподстанцию и 30 га земли

Участники преступной группы завладели недвижимостью путем заключения фиктивных договоров на ипотеку и кредит

Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

Сотрудники правоохранительных органов Киевской области разоблачили преступную схему незаконного завладения недвижимым имуществом.

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Как сообщает пресс-служба Киберполиции, к мошеннической схеме причастны четверо членов преступной группы, среди которых адвокаты.

По информации правоохранителей, фигуранты путем заключения фиктивных договоров на ипотеку и кредит, завладели земельными участками физлица в Киевской области. Общая площадь угодий составляет почти 30 гектаров.

Кроме этого, члены преступной группы в сговоре с государственным регистратором по поддельным документам завладели электрической подстанцией, которая принадлежала пострадавшему.

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Сейчас в офисных помещениях фигурантов продолжаются санкционированные обыски.

Досудебное расследование проводится по части 4 статьи 190 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Украины. За незаконные сделки фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в марте сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деятельность нелегальных "call-центров" — выдавая себя за "известные брокерские компании", злоумышленники выманивали у граждан ЕС и СНГ деньги, обещая клиентам "заработок на бирже".

По данным СБУ, группа украинцев и граждан иностранных государств организовала в Киеве противоправную схему: находясь в Украине они координировали деятельность трансграничного мошеннического механизма.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники звонили гражданам ЕС и СНГ от имени "известных" брокерских компаний и предлагали заработать на торговле валютой и криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью.

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