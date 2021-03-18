СБУ поймала мошенников, которые выманивали деньги у граждан Евросоюза

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деятельность нелегальных "call-центров" — выдавая себя за "известные брокерские компании", злоумышленники выманивали у граждан ЕС и СНГ деньги, обещая клиентам "заработок на бирже".

По данным СБУ, группа украинцев и граждан иностранных государств организовала в Киеве противоправную схему: находясь в Украине они координировали деятельность трансграничного мошеннического механизма. Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники звонили гражданам ЕС и СНГ от имени "известных" брокерских компаний и предлагали заработать на торговле валютой и криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью.

Клиентам "гарантировали" получение сверхприбылей в короткие сроки. После получения значительной суммы денег, присваивали средства и блокировали вкладчика. Также участники группировки, используя контактные базы лиц, в отношении которых ранее велись аналогичные мошеннические действия, предлагали вкладчикам за "комиссию" вернуть утраченные инвестиции. Получив средства, дельцы сразу прерывали связь с клиентом.

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Правоохранители провели обыски по месту жительства организаторов и участников группировки и расположение "call-центров". В ходе следственных действий изъято: более 2 млн грн полученных преступным путем, серверное оборудование, флеш-носители, документальные материалы, подтверждающие противоправную деятельность. Сейчас следственные действия продолжаются для привлечения к ответственности всех организаторов сделки.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении в Киеве организованной группы выходцев из Сирии, занимавшейся незаконными валютными переводами.