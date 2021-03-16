СБУ уличила группу сирийцев в Киеве в финансировании терроризма через сеть "хавала" (ФОТО)

Служба безопасности Украины сообщает о разоблачении в Киеве организованной группы выходцев из Сирии, занимавшейся незаконными валютными переводами.

Как отмечается в сообщении спецслужбы, транзакции проводились в обход банков, в рамках неформальной финансово-расчетной системы "хавала", в том числе в интересах международных террористических группировок.

По результатам ряда обысков в Киеве и Одесской области правоохранители изъяли наличные на более чем 3,9 млн грн, банковские карточки, использовавшиеся для незаконных операций, "черную" бухгалтерию и другие материалы, имеющие доказательственное значение.

Читайте также: В 2020 году в Украине за терроризм и шпионаж осуждены почти 200 человек

"Оперативники спецслужбы установили, что через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга Украины, дельцы проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок", — говорится в сообщении.

Организатору схемы в Киеве уже сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, и в финансировании терроризма.

Разоблачение преступной схемы проводилось совместно с Печерским управлением полиции Киева под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №6.

Напомним, что в феврале СБУ заявила о разоблачении в Киевской области ячейки международной террористической организации "Исламское государство".