Полиция обыскивает киевское КП "Спецжитлофонд": подозревают "распил" более 10 млн грн

Подольская окружная прокуратура Киева со столичным управлением департамента стратегических расследований Нацполиции проводят обыски в офисе коммунального предприятия "Спецжитлофонд" и в помещениях подрядных организаций.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, обыски проходят в рамках уголовного производства, открытого по факту завладения более 10,5 млн грн.

По данным следствия, в 2018-2020 годах между КП и некой компанией был заключен ряд договоров подряда на выполнение строительных работ. Руководитель подрядной организации вступил в сговор с должностными лицами "Спецжитлофонда", которые подписали акты приема выполненных строительных работ без фактического их выполнения в полном объеме и качестве.

12 мая на основании постановления суда в помещениях "Спецжитлофонда", а также в офисах группы компаний, связанных с подрядной фирмой, начаты обыски с целью обнаружения доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Отметим, что 11 мая Киевская городская прокуратура сообщила, что совместно с Главным управление Государственной фискальной службы в Киеве проводит обыски в служебных помещениях коммунального объединения "Киевзеленбуд" ("Киевзеленстрой") и в офисных помещениях подрядных предприятий в рамках дела об уклонении от уплаты налогов при реконструкции столичных парков на более чем 30 млн грн.

Согласно материалам следствия, ООО "Евротехнологии Групп", "Будмонтажсервис 1" и "Промбудмеханизация", в 2019-2020 годах по заказу "Киевзеленбуда" осуществляли работы по строительству и реконструкции парков "Наталка", "Совки", "Радуга", "Куреневский" и других.

При этом подрядчики, действуя в сговоре с должностными лицами КО, отмечали в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволяло уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах, сообщили в прокуратуре.