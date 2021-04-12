"Сумыоблэнерго" на коррупционной схеме "распилила" 80 млн грн — СБУ

Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении коррупционных схем, организованных руководством компании "Сумыоблэнерго". Как отмечается в сообщении спецслужбы, топ-менеджмент предприятия с государственной долей вывел в тень более 80 млн грн.

По предварительным данным расследования, руководство компании в рамках инвестиционной программы должно было осуществить реконструкцию и обновление энергетической системы региона. Регламент работ был урегулирован соответствующими государственными документами контролирующих органов.

Однако, согласно выводам инициированных СБУ проверок, организаторы фактически не выполнили 60% предусмотренных работ. Средства за их якобы выполнение были перечислены на счета аффилированных коммерческих структур. Таким образом из активов предприятия было незаконно выведено более 80 млн грн.

Сотрудники спецслужбы также задокументировали, что в течение 2017-2020 годов должностные лица акционерного общества провели ряд операций по купле-продаже так называемых "мусорных" ценных бумаг. Проверяется информация, что через эту сделку топ-менеджмент вывел прибыль компании на более чем 195 млн грн через подконтрольные коммерческие структуры.

СБУ также инициировала проверку информации о том, что убытки от сделок менеджмента "компенсировались" за счет искусственного повышения тарифов на электроэнергию для населения и бизнеса.

В ходе проведения обысков в рабочих кабинетах служащих и в офисах аффилированных структур правоохранители изъяли черновую бухгалтерию и документацию по доказательствами противоправной деятельности. В рамках производства по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса наложены аресты на счета подрядных организаций.

Продолжается расследование для установления всех причастных лиц и возвращения незаконно растраченных средств "Сумыоблэнерго". Мероприятия по разоблачению проводили Управление СБУ в Сумской области совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Напомним также, что СБУ расследует миллионные "распилы" на реконструкции нефтепровода в Житомирской области.