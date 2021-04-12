Энергетика 40 минут назад

"Сумыоблэнерго" на коррупционной схеме "распилила" 80 млн грн — СБУ

Компания перечислила подрядчикам деньги за невыполненные работы по реконструкции энергосистемы региона

Фото: СБУ Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении коррупционных схем, организованных руководством компании "Сумыоблэнерго". Как отмечается в сообщении спецслужбы, топ-менеджмент предприятия с государственной долей вывел в тень более 80 млн грн.

По предварительным данным расследования, руководство компании в рамках инвестиционной программы должно было осуществить реконструкцию и обновление энергетической системы региона. Регламент работ был урегулирован соответствующими государственными документами контролирующих органов.

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Однако, согласно выводам инициированных СБУ проверок, организаторы фактически не выполнили 60% предусмотренных работ. Средства за их якобы выполнение были перечислены на счета аффилированных коммерческих структур. Таким образом из активов предприятия было незаконно выведено более 80 млн грн.

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Сотрудники спецслужбы также задокументировали, что в течение 2017-2020 годов должностные лица акционерного общества провели ряд операций по купле-продаже так называемых "мусорных" ценных бумаг. Проверяется информация, что через эту сделку топ-менеджмент вывел прибыль компании на более чем 195 млн грн через подконтрольные коммерческие структуры.

СБУ также инициировала проверку информации о том, что убытки от сделок менеджмента "компенсировались" за счет искусственного повышения тарифов на электроэнергию для населения и бизнеса.

В ходе проведения обысков в рабочих кабинетах служащих и в офисах аффилированных структур правоохранители изъяли черновую бухгалтерию и документацию по доказательствами противоправной деятельности. В рамках производства по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса наложены аресты на счета подрядных организаций.

Продолжается расследование для установления всех причастных лиц и возвращения незаконно растраченных средств "Сумыоблэнерго". Мероприятия по разоблачению проводили Управление СБУ в Сумской области совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Напомним также, что СБУ расследует миллионные "распилы" на реконструкции нефтепровода в Житомирской области.

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