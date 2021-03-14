СБУ расследует отключение 58 котельных из-за "Донецкоблгаза" как диверсию

Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало расследование по факту совершения должностными лицами ПАО "Донецкоблгаз" диверсионных действий, которые привели к отключению 58 котельных областного коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго".

Об этом говорится в сообщении спецслужбы, котором, однако, конкретная статья Уголовного кодекса, по которой открыто производство, не приводится. Отметим при этом, что уголовная ответственность за диверсии предусмотрена статьей 113 УК.

"Установлено, что владельцами "Донецкоблгаза" являются иностранные офшорные компании с признаками фиктивности, которые подконтрольны гражданину Украины, который в настоящее время находится на территории Российской Федерации. При этом данное акционерное общество относится к объектам, которые имеют важное народнохозяйственное и оборонное значение", — заявили в СБУ.

В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, и привлечение их к ответственности.

Напомним, на заседании 11 марта Совет национальной безопасности Украины инициировал возвращение "Донецкоблгаза" в управление государства в связи с ситуацией вокруг отключения газоснабжения жителям Донецкой области.

6 марта "Донецкоблгаз" сообщил, что из-за долгов "Донецктеплокоммунэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины" в сумме около 1,548 млрд грн вынужден прекратить газоснабжение объектов коммунального предприятия согласно предписаниям Кодекса газораспределительных систем.

"Действия ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" и АО "НАК "Нафтогаз Украины" заставляют нас действовать согласно законодательству с целью недопущения нанесения государству ущерба от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн грн в месяц", — заявили в компании.

При этом по итогу переговоров по отключению котельных в Донецкой области, которые проводили глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко, премьер-министр Денис Шмыгаль и министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, поставки газа возобновились уже под вечер 6 марта.

В свою очередь, Кириленко сообщил, что по факту отключения котельных полиция открыла производство по статье Уголовного кодекса о самоуправстве. По его словам, самовольные действия "Донецкоблгаза" представляли угрозу жителям области и фактически могли привести к разрушению системы централизованного отопления в регионе.