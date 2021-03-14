Энергетика 40 минут назад

СБУ расследует отключение 58 котельных из-за "Донецкоблгаза" как диверсию

Установлено, "Донецкоблгазом" владеют офшоры с признаками фиктивности, подконтрольные живущему в РФ украинцу

Фото: СБУ Фото: СБУ
Фото: СБУ

Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало расследование по факту совершения должностными лицами ПАО "Донецкоблгаз" диверсионных действий, которые привели к отключению 58 котельных областного коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго".

Об этом говорится в сообщении спецслужбы, котором, однако, конкретная статья Уголовного кодекса, по которой открыто производство, не приводится. Отметим при этом, что уголовная ответственность за диверсии предусмотрена статьей 113 УК.

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"Установлено, что владельцами "Донецкоблгаза" являются иностранные офшорные компании с признаками фиктивности, которые подконтрольны гражданину Украины, который в настоящее время находится на территории Российской Федерации. При этом данное акционерное общество относится к объектам, которые имеют важное народнохозяйственное и оборонное значение", — заявили в СБУ.

В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, и привлечение их к ответственности.

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Напомним, на заседании 11 марта Совет национальной безопасности Украины инициировал возвращение "Донецкоблгаза" в управление государства в связи с ситуацией вокруг отключения газоснабжения жителям Донецкой области.

6 марта "Донецкоблгаз" сообщил, что из-за долгов "Донецктеплокоммунэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины" в сумме около 1,548 млрд грн вынужден прекратить газоснабжение объектов коммунального предприятия согласно предписаниям Кодекса газораспределительных систем.

"Действия ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" и АО "НАК "Нафтогаз Украины" заставляют нас действовать согласно законодательству с целью недопущения нанесения государству ущерба от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн грн в месяц", — заявили в компании.

При этом по итогу переговоров по отключению котельных в Донецкой области, которые проводили глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко, премьер-министр Денис Шмыгаль и министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, поставки газа возобновились уже под вечер 6 марта.

В свою очередь, Кириленко сообщил, что по факту отключения котельных полиция открыла производство по статье Уголовного кодекса о самоуправстве. По его словам, самовольные действия "Донецкоблгаза" представляли угрозу жителям области и фактически могли привести к разрушению системы централизованного отопления в регионе.

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