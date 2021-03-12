СБУ расследует госизмену 236 экс-нардепов при ратификации соглашения с Россией по ЧФ

Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало расследование в отношении должностных лиц органов государственной власти по факту совершения ими государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

Следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года соглашения между Украиной и Россией о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, предусматривавшее продление его пребывания до 2042 года; а также соблюдение регламента и процедур в ходе утверждения документа депутатами Верховной Рады.

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"По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым", — заявили в СБУ.

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С целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства проводятся соответствующие следственные и процессуальные действия.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны на заседании 11 марта решил поручить СБУ расследовать обстоятельства ратификации Радой 27 апреля 2010 года упомянутого соглашения, подписанного в Харькове 21 апреля 2010 года, для возможного привлечения всех 236 депутатов парламента, кто проголосовал за это решение, к уголовной ответственности за госизмену.

Отметим, что среди них есть и уже умершие к настоящему времени, в частности погибшие Ирина Бережная, Виктор Янукович-младший и Михаил Чечетов (полный список тут).