СНБО поручил СБУ проверить госизмену 236 экс-нардепов за ратификацию соглашения с РФ по ЧФ

Совет национальной безопасности и обороны на заседании 11 марта решил поручить Службе безопасности Украины расследовать обстоятельства ратификации 27 апреля 2010 года Верховной Радой соглашения между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, подписанного в Харькове 21 апреля 2010 года, для возможного привлечения всех депутатов парламент, кто проголосовал за это решение, к уголовной ответственности за государственную измену.

Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания СНБО его секретарь Алексей Данилов. По его словам, в 2008 году СНБО обязал Кабинет министров на протяжении двух месяцев разработать законопроект, который бы урегулировал вопросы выхода Черноморского флота России в 2017 году.

"К сожалению, этот законопроект не был по неизвестным нам причинам разработан. Мы считаем, что это был первый кирпичик, который начал дальше разрушать всю систему нашей безопасности и привел к тому, что в 2010 году появились так называемые Харьковские соглашения", — сказал Данилов.

При этом он подчеркнул, что ратификация этого документа прошла в беспрецедентно короткий срок.

"Есть отдельное поручение Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства — каким образом эти 236 депутатов голосовали по этому вопросу. И если СБУ будет считать необходимым, она должна открыть [дела] по статье 111 Уголовного кодекса, по госизмене, в отношении соответствующих лиц... Очень много интересных персонажей, которые и на сегодняшний день продолжают находиться в украинской политике", — заявил секретарь СНБО.

В пример он привел и тогдашнего председателя Рады Владимира Литвина, который претендующего на занятие должности ректора Киевского университета имени Шевченко.

"Я извиняюсь, но мне было бы стыдно смотреть в глаза тем людям, тем студентам, чтобы сейчас идти директорам и при этом голосовать за те позорные вещи, которые как последствие того голосования породили то, что мы сегодня имеем оккупированную часть Крыма и имеет большие проблемы на территории Донецкой и Луганской областей", — заявил Данилов.

Напомним, что подписанное президентами Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым соглашение предусматривало продление на 25 лет пребывания ЧФ РФ в Крыму (с автоматическим продлением на следующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не проинформирует в письменном виде другую о прекращении их действия не позднее, чем за год до завершения срока действия).

Документ предусматривал увеличение арендной платы за пребывание ЧФ РФ на территории Украины до 100 млн долларов в год. В свою очередь, Украина получила скидку на газ в 30%, но не более чем на 100 долларов за тысячу кубометров, а также изъятие из газового контракта 2009 года пункта штрафных санкциях для Украины, если она в месяц приобретала газа хотя бы на 6% меньше предусмотренного месячного объема поставок.

Отметим, что из 236 нардепов, одобривших ратификацию соглашения, "за" проголосовали 160 депутатов от Партии регионов (вся фракция, кроме Дмитрия Шенцева), фракция Коммунистической партии Украины полным составом (27 депутатов), фракция Блока Литвина полным составом (20 депутатов, а также 9 депутатов от Блока Юлии Тимошенко, 7 депутатов от блока "Наша Украина — Народная самооборона" и 13 внефракционных.

Полный список парламентариев, которым грозит подозрение в госизмене:

Фракція Партії регіонів

Аркаллаєв Н.Г.

Ахметов Р.Л.

Бахтеєва Т.Д.

Бевзенко В.Ф.

Бережна І.Г.

Білий О.П.

Богуслаєв В.О.

Болдирєв Ю.О.

Бондаренко В.В.

Бондаренко О.А.

Бондик В.А.

Борт В.П.

Боярчук О.В.

Васильєв Г.А.

Васильєв О.А.

Вернидубов І.В.

Вечерко В.М.

Волков О.А.

Воропаєв Ю.М.

Гєллєр Є.Б.

Глазунов С.М.

Глущенко І.М.

Головатий С.П.

Горбаль В.М.

Горбатюк А.О.

Горіна І.А.

Горошкевич О.С.

Грицак В.М.

Гуменюк І.М.

Гуреєв В.М.

Дарда О.П.

Дейч Б.Д.

Демидко В.М.

Демішкан В.Ф.

Демянко М.І.

Деркач А.Л.

Джига М.В.

Єгоренко Т.В.

Єдін О.Й.

Єфремов О.С.

Журавко О.В.

Забарський В.В.

Заблоцький В.П.

Засуха Т.В.

Зац О.В.

Звягільський Ю.Л.

Злочевський М.В.

Зубець М.В.

Зубик В.В.

Іванющенко Ю.В.

Ілляшов Г.О.

Калетнік Г.М.

Калюжний В.А.

Каракай Ю.В.

Келестин В.В.

Кий С.В.

Ківалов С.В.

Кінах А.К.

Климець П.А.

Клімов Л.М.

Клюєв С.П.

Ковальова Ю.В.

Кожара Л.О.

Козак В.В.

Козуб О.А.

Колесніченко В.В.

Колоцей Ю.О.

Комар М.С.

Коновалюк В.І.

Корж В.П.

Корж П.П.

Коржев А.Л.

Костусєв О.О.

Кузьмук О.І.

Кунченко О.П.

Ландик В.І.

Ландік В.І.

Ларін С.М.

Лебедєв П.В.

Лелюк О.В.

Лєщинський О.О.

Лисов І.В.

Литвинов Л.Ф.

Личук В.І.

Лісін М.П.

Лук’янов В.В.

Луцький М.Г.

Майборода С.Ф.

Макеєнко В.В.

Малишев В.С.

Мальцев В.О.

Маньковський Г.В.

Мельник П.В.

Мельник С.А.

Мирний І.М.

Мироненко М.І.

Мірошниченко Ю.Р.

Момот С.В.

Мороко Ю.М.

Мошак С.М.

Мхітарян Н.М.

Надоша О.В.

Наконечний В.Л.

Новікова Ю.В.

Олійник В.М.

Омельянович Д.С.

Орлов А.В.

Павленко Е.І.

Пеклушенко О.М.

Писарчук П.І.

Пінчук А.П.

Піскун С.М.

Плотніков О.В.

Плохой І.І.

Попеску І.В.

Потапов В.І.

Прасолов І.М.

Пригодський А.В.

Притика Д.М.

Прутнік Е.А.

Пшонка А.В.

Рева Д.О.

Рибак В.В.

Савчук О.В.

Саламатін Д.А.

Самойленко Ю.П.

Самофалов Г.Г.

Сандлер Д.М.

Святаш Д.В.

Селіваров А.Б.

Синиця А.М.

Скудар Г.М.

Смітюх Г.Є.

Солошенко М.П.

Стельмашенко В.П.

Стоян О.М.

Сулковський П.Г.

Супруненко О.І.

Сухий Я.М.

Табачник Я.П.

Тедеєв Е.С.

Толстенко В.Л.

Турманов В.І.

Федун О.Л.

Фесенко Л.І.

Хара В.Г.

Харлім В.М.

Хмельницький В.І.

Хомутиннік В.Ю.

Царьов О.А.

Черноморов О.М.

Чертков Ю.Д.

Чечетов М.В.

Чуднов В.М.

Шкіря І.М.

Шпенов Д.Ю.

Щербань А.В.

Янковський М.А.

Янукович В.В.

Ярощук В.І.

Фракція "Блок Юлії Тимошенко"

Зубов В.С.

Іваненко В.Г.

Кузьменко П.П.

Маліч О.В.

Олійник С.В.

Писаренко В.В.

Савченко І.В.

Сідельник І.І.

Черпіцький О.З.

Фракція Блоку "Наша Україна — Народна Самооборона"

Бут Ю.А.

Василенко С.В.

Довгий С.О.

Жванія Д.В.

Омельченко О.О.

Палиця І.П.

Поляченко В.А.

Фракція Комуністичної партії України

Александровська А.О.

Алексєєв І.В.

Бабурін О.В.

Бевз В.А.

Волинець Є.В.

Гайдаєв Ю.О.

Голуб О.В.

Гордієнко С.В.

Грач Л.І.

Даниленко В.А.

Дем’янчук В.О.

Калєтнік І.Г.

Кілінкаров С.П.

Кравченко М.В.

Мармазов Є.В.

Мартинюк А.І.

Матвєєв В.Г.

Матвєєв В.Й.

Найдьонов А.М.

Перестенко М.В.

Самойлик К.С.

Симоненко П.М.

Ткаченко О.М.

Храпов С.А.

Царьков Є.І.

Цибенко П.С.

Шмельова С.О.

Фракція "Блок Литвина"

Баранов В.О.

Белоусова І.А.

Ващук К.Т.

Герасимчук В.В.

Головченко І.Б.

Гривковський В.О.

Гриневецький С.Р.

Деркач М.І.

Зарубінський О.О.

Литвин В.М.

Литвин Ю.О.

Павленко С.Г.

Поліщук О.В.

Рудченко М.М.

Сінченко В.М.

Терещук С.М.

Шаров І.Ф.

Шершун М.Х.

Шмідт М.О.

Шпак В.Ф.

Позафракційні

Богословська І.Г.

Васютін С.І.

Гусаров С.М.

Демчишен В.В.

Єгоров О.М.

Зубанов В.О.

Касянюк О.Р.

Кисельов В.О.

Ковалевська Ю.С.

Муц О.П.

Романюк М.П.

Столар В.М.

Цюрко П.І.