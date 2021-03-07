Теплоснабжение в Донецкой области возобновили, а на облгаз завели уголовное дело

В Донецкой области возобновили подачу газа в местные котельные после переговоров представителей Донецкой облгосадминистрации и правительства.

Его поставку приостановили, поскольку "Донецктеплокоммунэнерго" задолжало "Нафтогазу" 1,548 млрд грн, сообщил мэр Славянска Вадим Лях.

По его словам, полиция уже открыла уголовное производство за самоуправство организации-газопоставщика.

Указано, что переговоры по отключению котельных в Донецкой области проводили глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, премьер-министр Денис Шмыгаль и министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.

"Уже под вечер 6 марта поставки газа возобновилось в котельной в Славянске и началось подключение еще пяти котельных области", — заявил городской голова.

Согласно подсчетам мэрии, в целом без тепла в Славянске могли остаться 60 многоквартирных домов и две школы-интернаты, которые обслуживала городская котельная.

"Поэтому здесь сложилась очень напряженная обстановка. Люди вышли на улицу и не собирались расходиться, пока не появится тепло. Мы вместе дождались подключения", — отметил Лях.

В свою очередь глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что по факту отключения котельных полиция завела уголовное дело по статье самоуправство Уголовного кодекса Украины.

Он отметил, что организация-газопоставщик — ПАО "Донецкоблгаз" — безосновательно перекрыла газ коммунальному предприятию "Донецктеплокоммунэнерго" во время морозов и этим нарушила постановление Кабмина и условия меморандума, подписанного правительством, НКРЭКУ, "Нафтогазом" и городскими головами.

"Самовольные действия "Донецкоблгаза" грозили жителям области и фактически могли привести к разрушению систем централизованного отопления", — доложил глава Донецкой ОГА.

Сейчас "Донецктеплокоммунэнерго" эксплуатирует 182 котельные и обеспечивает теплом 3048 жилых домов, 91 школу, 93 детских сада, 67 больниц и 574 объекта другой инфраструктуры.

Напомним, 6 марта ПАО "Донецкоблгаз", которое занимается распределением, транспортировкой и поставкой голубого топлива, сообщило, что прекращает поставку газа на объекты "Донецктеплокоммунэнерго" из-за долгов. Всего предприятие задолжало "Нафтогазу" более 1,5 млрд грн. В конце февраля компания требовала оплатить 303,1 млн грн до 1 марта, иначе газоснабжение обещали прекратить.

В то же время в "Нафтогазе" объяснили, что такое сообщение тепловику требовал прислать закон, но заявок об отключении поставки газа компания не присылала. Поэтому там призвали "Донецкоблгаз" возобновить поставку газа и говорят, что общество своими действиями нарушило "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергией и снабжения горячей водой граждан".