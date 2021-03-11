СНБО инициирует возвращение "Донецкоблгаза" государству из-за отключения котельных

Совет национальной безопасности Украины инициирует возвращение в управление государства ПАО "Донецкоблгаз" в связи с ситуацией вокруг отключения газоснабжения жителям Донецкой области.

Об этом сообщил на брифинге после соответствующего решения СНБО его секретарь Алексей Данилов.

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"Там по неизвестным причинам собственники приняли решение отключить население от теплоснабжения, от газа. По расследованию, которое провели в аппарате СНБО, выяснилось, что владельцами "Донецкоблгаза" являются две компании, зарегистрированные почему-то в Гонконге. К этим компаниям сейчас будет применена соответствующая проверка и в случае выявления тех или иных нарушений "Донецкоблгаз" будет возвращен в государственную сферу управления в ближайшее время", — сказал он.

Напомним, 6 марта "Донецкоблгаз" сообщил, что из-за долгов областного коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины" в сумме около 1,548 млрд грн вынужден прекратить газоснабжение объектов "Донецктеплокоммунэнерго" согласно предписаниям Кодекса газораспределительных систем.

"Действия ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" и АО "НАК "Нафтогаз Украины" заставляют нас действовать согласно законодательству с целью недопущения нанесения государству ущерба от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн грн в месяц", — заявили в компании.

При этом по итогу переговоров по отключению котельных в Донецкой области, которые проводили глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко, премьер-министр Денис Шмыгаль и министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, поставки газа возобновились уже под вечер 6 марта.

В свою очередь, Кириленко сообщил, что по факту отключения котельных полиция открыла производство по статье Уголовного кодекса о самоуправстве.

"Самовольные действия "Донецкоблгаза" грозили жителям области и фактически могли привести к разрушению систем централизованного отопления", — заявил глава Донецкой ОГА.