Политика 1 час назад

Підвладні Кличку структури замовляють послуги у фірм, підозрюваних в розкраданнях — блогер

І витрати ці — мільонні

Підвладні Кличку структури замовляють послуги у фірм, підозрюваних в розкраданнях — блогер Підвладні Кличку структури замовляють послуги у фірм, підозрюваних в розкраданнях — блогер

Мер Києва Віталій Кличко та підконтрольні йому структури співпрацюють з компаніями, які є фігурантами кримінальних проваджень. Про це повідомив політичний експерт та блогер Віктор Таран на своїй сторінці у Facebook.

"Під наглядом мера Києва Віталія Кличка завжди відбувалося дуже багато цікавих речей. Наприклад, компанії, які є фігурантами кримінальних справ, без проблем отримують великі бюджетні замовлення від підконтрольних міському голові структур", — розповів він.

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Таран навів у якості прикладу одну з таких оборудок вартістю у 7 млн грн.

"Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА уклало договір з ТОВ "Будівельно-енергетична компанія-16" на благоустрій території біля будинку за адресою: вулиця Данила Щербаківського, 51-В. на суму 7,7 млн   гривень. Так ось, директора та власника цієї самої компанії-підрядника звуть Михайло Литвиненко. За інформацією Єдиного держреєстру судових рішень, його, вибачте на слові, "компанія" є фігурантом кримінальної справи. І вгадайте за якою статтею? Бінго! Частина 5, ст. 191 Кримінального Кодексу, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем", — зазначив блогер.

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Політичний експерт наголосив, що мер Києва знає про те, що відбувається, але ніяк не реагує.

"Звичайно, наївно вважати, що Кличко про це не в курсі чи все це робиться за його спиною. Природно, всі ці схеми обертаються з дозволу і навіть під заступництвом Кличка — інакше б він давно їх припинив, чи не так?" — додав Таран.

Він повідомив, що в ході досудового розслідування було встановлено змову і розкрито схему привласнення коштів в ході виконання робіт по реконструкції ряду об'єктів.

"Досудове розслідування чітко встановило схему договорняка, завдяки якій і привласнювалися кошти. Там досить багато об'єктів. А сама ось ця ось "Будівельно-енергетична компанія-16" "домовлялася" з величезною кількістю комунальних підприємств. Ось їх список: КП "Солом`янка-Сервіс", КП "Кіївтеплоенерго", КП "Спецжитлофонд", КП "Київблагоустрій", КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва", Управління житлово-комунального господарства Шевченківського району м.Києва, ПрАТ "АК "Київводоканал". Чесно, не розумію, чому часів мерства Віталія Кличка співпраця з компаніями, що фігурують в кримінальних справах, стала справжнім трендом", — зізнався політичний експерт.

За його словами, у 2020 році ця сама компанія Михайла Литвиненка перемогла в 46 тендерах з дуже великими грошима.

"Так а що з будинком на Данила Щербаківського 51-В? Ну, до 31 грудня 2021 року жителі будинку повинні отримати покращену територію, нові ливнівки, лавки з урнами, простір зі сміттєвими баками, а також оновлене освітлення і озеленену територію. У зв’язку з цим два питання. Чи буде все це робити підрядник, замішаний в кримінальних справах і схемах, який отримав гроші з бюджету? Якою буде реакція Кличко на те, що фірма з не доброчесною репутаціє. далі буде освоювати бюджетні кошти? Спостерігаємо", — резюмував Віктор Таран.

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