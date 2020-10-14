Обіцянки Кличка відкрити Подільський міст до кінця року — це пустий піар, — Іллєнко

Подільсько-Воскресенський міст не відкриють до кінця 2020 року попри обіцянки мера столиці Віталія Кличка. Про це на сторінці ВО "Свобода" в Інстаграмі та на персональній сторінці у Facebook заявив кандидат на посаду Київського міського голови Андрій Іллєнко, опублікувавши відповідне відео.

"Ми знаходимося на місці будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Я думаю всім киянам відомого. Який будується ще з кінця 80-х років. Уявіть собі, сьогодні вже закінчується 2020 рік, але досі ми бачимо, що кінця-краю будівництва немає. На жаль. От зараз ми знаходимося на місці, де фактично цей міст має переходити в автомобільну дорогу, а потім в розв’язку через яку машини, які їдуть з правого берега будуть розїжджатися на лівий берег, відповідно на Троєщину та Воскресенку. І ось просто подивіться, в якому стані зараз тут знаходяться роботи і як інтенсивно вони ведуться", — зазначив політик.

Іллєнко зауважив, що на місці будівництва по його приїзду він побачив тільки один бульдозер — більше ніякого обладнання та робітників. Він обурився тому, що на недобудованому Подільсько-Воскресенському мосту Кличко заради передвиборчого піару зробив підсвітку.

"Нещодавно Кличко піарився на цьому та казав: "Подивіться, ось-ось у киян буде новий міст, ось-ось по ньому підуть машини, ми навіть освітлення зробили". Але подивіться, люди, на якому етапі знаходиться це будівництво. І чи взагалі було варто піаритися та ставити це освітлення в той час, коли недороблена робота? Мер обіцяв, що до кінця 2020 року тут поїдуть машини. Ви тільки подивіться! Я ж не брешу! На кого розрахований цей порожній передвиборчий піар!?" — наголосив Іллєнко.

Кандидат на посаду міського голови столиці підкреслив, що за останні роки з бюджету виділили 6,5 млрд гривен на добудову Подільсько-Воскресенського моста.

"Нам показують це освітлення, але киянам черговий раз перед виборами дають порожню обіцянку. Немає мосту і не буде до кінця 2020. Чесно кажучи, цей порожній трьоп просто набрид. Ми приїхали сюди, щоб ви зрозуміли, як вам перед виборами фтюхують відверту туфту. Цей міст повинен бути добудований, але на наступний рік в міському бюджеті практично не передбачені гроші на його добудову. Вони навіть не почали будувати розвя’зку, а без неї нічого не буде. Тому що шість смуг транспорту будуть просто впиратися в дорогу на Русанівських садах, яка 5 метрів завширшки. А тут до побудови розв’язки ще й кінь не валявся. Це реальність, про яку ви повинні знати!" — підсумував Андрій Іллєнко.

Нагадаємо, что діючий мер Києва Віталій Кличко пообіцяв до початку 2021 ввести в експлуатацію Подільский міст. А восени 2020 року по всій Україні пройдуть місцеві вибори, в тому числі, кияни будуть обирати нового міського голову.