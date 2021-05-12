Обыски в столичных КП: налоговики наведались в "Киевгорсвет", расследуют "откаты"

Киевская городская прокуратура совместно с Главным управлением Государственной фискальной службы в Киеве проводит обыски в офисах подрядчиков коммунального предприятия "Киевгорсвет" в рамках уголовного производства, открытого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при замене освещения в столице на сумму более 12 млн грн.

Как говорится в сообщении городской прокуратуры, с целью завышения стоимости работ и дальнейшего получения наличных средств (так называемая схема "отката") указанными предприятиями по сговору с должностными лицами "Киевгорсвета" проводились финансово-хозяйственные операции с компаниями с признаками фиктивности, которые привлекались якобы для субподрядных работ по освещению улиц столицы.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В ходе проведенных обысков в других подрядных организациях, а также в самом КП, были обнаружены и изъяты первичные документы, наличные средства, банковские карты, компьютерная техника и печати предприятий, задействованных в противоправной схеме.

12 мая по адресам субподрядных организаций-поставщиков продукции "Киевгорсвету" проводятся обыски с целью обнаружения первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Дело расследуется по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Отметим, что КП "Киевгорсвет" относится к сфере управления департамента транспортной инфраструктуры Киевгорадминистрации.

12 мая обыски также были проведены в коммунальной корпорации "Киевавтодор", в департаменте земельных ресурсов КГГА, в КП "Спецжитлофонд", а накануне в коммунальном объединении "Киевзеленбуд".