Увольнять Кличко с главы КГГА не планируют, а сам он пока не думает о президентстве — СМИ

У центральной власти пока нет планов в ближайшее время лишать Виталия Кличко должности главы Киевской городской государственной администрации.

Окружению мэра Киева также никаких сигналов о возможной скорой отставке не поступало, сообщает со ссылкой на собственные источники "РБК-Украина".

Согласно информации издания, у центральной власти накопилось немало претензий к самому Кличко, его окружению и работе некоторых коммунальных предприятий.

По словам одного из собеседников агентства, расследованием этих вопросов сейчас занимаются правоохранительные органы.

"Как только они представят результаты своей работы — тогда возможны и кардинальные кадровые решения в столице", — говорится в статье.

Кроме того, об амбициях мэра Киева Виталия Кличко в политических кулуарах ходят разговоры уже месяцами, однако несколько соратников мэра уверяют, что о президентских выборах он сейчас не думает.

Один из собеседников в команде главы КГГА рассказал изданию, что в Офисе президента уверены, что Кличко уже начал президентскую кампанию.

"У них (ОП) появилось опасение, которое под собой не имеет никакой почвы. Он сейчас даже не думает в этом направлении. Через три года можно будет смотреть и решать", — рассказал источник.

Он полагает, что именно слухи по поводу возможных президентских амбиций Кличко стали причиной последних нападок со стороны команды Владимира Зеленского.

По мнению собеседника, эти разговоры насаждаются целенаправленно, чтобы рассорить его с Банковой. И главным выгодополучателем от этого клинча может стать "Европейская солидарность", считает источник.

Ранее в Офисе президента Украины рассказали о претензиях, которые имеют к Виталию Кличко. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Кличко в последнее время уделяет слишком много внимания глобальным политическим вопросам, а не интересам города.